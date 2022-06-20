Beni benden alırsan Seni sana bırakmam Yanı başımda olsan da Bir adım bile atmam Kadrimi kıymetimi Sana olan sevgimi Bilmedin, bileceğin yok Yalancı dostlarınla Elalemin lafından Geçmedin, geçeceğin yok *** Bu gönül az mı? Kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın Yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi? *** Şu gönül az m? Kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın Yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi? *** Sevgilim canım dedikçe Kendini gizler oldun Peşinden sürüklendim de Çok mu değerli oldun Bir aşk var birde aşık İç içe karma karışık Seninle hiç bir ilgisi yok *** Yalancı dostlarınla Elalemin lafından Geçmedin, geçeceğin yok *** Bu gönül az mı? Kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın Yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi? *** Şu gönül az mı? Kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın Yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi?

Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor