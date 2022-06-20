Benim Hikayem (Alaturka Versiyon) Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?) Kendi hatalarını görmez oldun Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?) Varlığımdan rahatsız olmuşsun Kaçarsın, doğrusun (doğrusun) Kendinden bile korkarsın (korkarsın) *** Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke Kalmamış bizden bir şey içinde Haklıydın belki sende kendince Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde) *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, ediyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?) Kendi hatalarını görmez oldun Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?) Varlığımdan rahatsız olmuşsun Kaçarsın, doğrusun (doğrusun) Kendinden bile korkarsın *** Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke Kalmamış bizden bir şey içinde Haklıydın belki sende kendince Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde) *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, ediyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla

Benim Hikayem Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?) Kendi hatalarını görmez oldun Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?) Varlığımdan rahatsız olmuşsun Kaçarsın, doğrusun (doğrusun) Kendinden bile korkarsın (korkarsın) *** Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke Kalmamış bizden bir şey içinde Haklıydın belki sende kendince Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde) *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, ediyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?) Kendi hatalarını görmez oldun Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?) Varlığımdan rahatsız olmuşsun Kaçarsın, doğrusun (doğrusun) Kendinden bile korkarsın *** Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke Kalmamış bizden bir şey içinde Haklıydın belki sende kendince Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde) *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, ediyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla