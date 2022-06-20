Benim Hikayem Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?) Kendi hatalarını görmez oldun Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?) Varlığımdan rahatsız olmuşsun Kaçarsın, doğrusun (doğrusun) Kendinden bile korkarsın (korkarsın) *** Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke Kalmamış bizden bir şey içinde Haklıydın belki sende kendince Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde) *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, ediyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?) Kendi hatalarını görmez oldun Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?) Varlığımdan rahatsız olmuşsun Kaçarsın, doğrusun (doğrusun) Kendinden bile korkarsın *** Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke Kalmamış bizden bir şey içinde Haklıydın belki sende kendince Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde) *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, ediyorsun Benim aşkım saf temiz anla *** Anla *** Yanılıp da, gidiyorsun İnan artık bendeki aşka Düşünmeden ah, çekiyorsun Benim aşkım saf temiz anla

Aşktan Fazla Zor zamanımda ümidimi yitirmedim Sen dışını süslerken ben kalbimi temizledim Suçumu gördüm bahane bulmadım Senden değil gölgemden çekindim *** Suçumu gördüm bahane bulmadım Senden değil gölgemden çekindim *** Yanlış yolda yürünmezmiş asla Direndim tükettim uğrunda ne varsa Bomboş hayaller kurmam ben asla Bana yaşattığın acılar aşktan fazla *** Yanlış yolda yürünmezmiş asla Direndim tükettim uğrunda ne varsa Bomboş hayaller kurmam ben asla Bana yaşattığın acılar aşktan fazla *** Suçumu gördüm bahane bulmadım Senden değil gölgemden çekindim Suçumu gördüm bahane bulmadım Senden değil gölgemden çekindim *** Yanlış yolda yürünmezmiş asla Direndim tükettim uğrunda ne varsa Bomboş hayaller kurmam ben asla Bana yaşattığın acılar aşktan fazla *** Yanlış yolda yürünmezmiş asla Direndim tükettim uğrunda ne varsa Bomboş hayaller kurmam ben asla Bana yaşattığın acılar aşktan fazla *** Yanlış yolda yürünmezmiş asla Direndim tükettim uğrunda ne varsa Bomboş hayaller kurmam ben asla Bana yaşattığın acılar aşktan fazla *** Yanlış yolda yürünmezmiş asla Direndim tükettim uğrunda ne varsa Bomboş hayaller kurmam ben asla Bana yaşattığın acılar aşktan fazla