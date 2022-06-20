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7/24 Dinle Ele İnat

Ele İnat Şarkı Sözleri

Berkay Ele İnat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berkay Ele İnat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ele İnat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berkay

Berkay

Ele İnat

  • Dejavu

  • Lolita

  • Taburcu

  • Gitmeseydin

  • Ele İnat

  • Ömrümün Geri Kalanı

  • Veda (By Volga Tamöz)

  • Gülüm

  • Lolita ( Vers.)

  • Sana Geri Dönemem

  • Toz

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