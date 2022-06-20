Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi