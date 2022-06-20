Deli Et Beni Şarkı Sözleri
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Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi