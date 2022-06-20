Deli deli halim peşindeyim kalmadı mecalim Yok, yok hiçbiri deva değil Bulutlara değmeliyiz bebeğim mecaz değil Seninle ben benimle sen aynı Bonnie ve Clyde Barut ateş yani tehlikeli sular Nil gibi akıp yıkıyoruz setleri Hadi çal fikrimi deli et beni *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gözlerin gözlerimde iyi mi iyi mi? Duruyor zaman bize değil mi değil mi? Aklımın odaları sensiz Yıldızlar doluşur çevremize nedensiz *** Kimse bilmez sarılmazsak Her gün her gece sessizken bile Fırtınalar kopar içimde