Deli Et Beni Şarkı Sözleri
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Deli deli halim peşindeyim kalmadı mecalim
Yok, yok hiçbiri deva değil
Bulutlara değmeliyiz bebeğim mecaz değil
Seninle ben benimle sen aynı Bonnie ve Clyde
Barut ateş yani tehlikeli sular
Nil gibi akıp yıkıyoruz setleri
Hadi çal fikrimi deli et beni
***
Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle
***
Gözlerin gözlerimde iyi mi iyi mi?
Duruyor zaman bize değil mi değil mi?
Aklımın odaları sensiz
Yıldızlar doluşur çevremize nedensiz
***
Kimse bilmez sarılmazsak
Her gün her gece sessizken bile
Fırtınalar kopar içimde