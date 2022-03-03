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Besteci:
Nural KARADAĞ
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02
Lolita
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Besteci:
Nural KARADAĞ
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03
Taburcu
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Besteci:
Nural KARADAĞ
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04
Gitmeseydin
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05
Ele İnat
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Yeter ki Sen İste
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Kırgınım Ona
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Dert Faslı
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Deliler
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İz
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Deli Et Beni
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İki Hece
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Ben Sadece
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Ey Aşk
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Yansıma
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Arabest
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Uygun Adım
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Benim Hikayem
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Aşk Melekleri
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Doksana Bir Kala
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Ele İnat
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