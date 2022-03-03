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01

Dejavu

02

Lolita

03

Taburcu

04

Gitmeseydin

05

Ele İnat

... KAPAT
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Albümler

Yeter ki Sen İste Berkay

Kırgınım Ona Berkay

Dert Faslı Berkay

Deliler Berkay

İz Berkay

Deli Et Beni Berkay

İki Hece Berkay

Ben Sadece Berkay

Ey Aşk Berkay

Yansıma Berkay

Arabest Berkay

Uygun Adım Berkay

Benim Hikayem Berkay

Aşk Melekleri Berkay

Doksana Bir Kala Berkay

Ele İnat Berkay

Çalma Listeleri

Motivasyon | Pop Müzik

Motivasyon | Pop Müzik

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