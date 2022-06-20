-
Yağıyor yağmur üstüme
Islandım yine bu gece
Deli divane gözlerime
Sen dokunmadın bir kere
***
Sensizlikten yağmurla
Dost oldum ben buralarda
Kayboldu çığlıklarım damlalarda
***
Yine yoksun yanımda
Bedenim çığlıklarda
Son bir kez dokun bana
***
Deliyim sokaklarda
Yardım et kabuslarda
Son bir kez dokun bana
***
Yağıyor yağmur üstüme
Islandım yine bu gece
Deli divane gözlerime
Sen dokunmadın bir kere
***
Sensizlikten yağmurla
Dost oldum ben buralarda
Kayboldu çığlıklarım damlalarda
***
Yine yoksun yanımda
Bedenim çığlıklarda
Son bir kez dokun bana
***
Deliyim sokaklarda
Yardım et kabuslarda
Son bir kez dokun bana
-
Sona ermekte gün yine seninle
Akşamlar böyledir hep sessiz
Eşyalar başka yerde, ben bir yerde
Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde
***
Işıkları yakın, nedir bu giz
Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde
***
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
***
Sona ermekte gün yine seninle
Akşamlar böyledir hep sessiz
Eşyalar başka yerde, ben bir yerde
Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde
***
Işıkları yakın, nedir bu giz
Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde
***
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
Ayrılmam sarılırım hayallere
Ayrılmam sevişirim özleminle
-
Aman gazeteci gel bizim köye
Bizim halları da yaz
Şehirde ojeli parmakları yazma
Bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
***
Bankada parası olan kulları yazma
Onlara aldanıp yolundan azma
Şehirden asfalt geçen yolları yazma
Bir de bizim köyden eşek geçmeyen yolları
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
***
Şöhretten bunalmış dilleri yazma
Kendi bahçendeki gülleri yazma
Haksız yere genç öldüren elleri yazma
Doğuda doktorsuz ölen kulları da yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
***
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz gazeteci yaz
Yaz, yaz efendi yaz
Yaz, yaz
-
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni, sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel
***
Gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz
Ki doğmasın sabahlar, al sevgim hiç vermediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Al beni, götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni, sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi böyle gel
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Sev, iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel, inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
-
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere
Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere
Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle
Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle
***
Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım
Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
***
Hadi gir ruhuma sar beni
Çal fikrimi deli et beni
Fırtınalar kopar içimde
Unuttur bana kendimi
-
Sen, ölürüm sana diyen
Gönlüme aşklar seren
Sınırsız sevgi veren
Ne oldu bak
Güzel günlerdi geçen
Hayalin ve şimdi sen
Çok uzaklara giden
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Sen, umutlarım yarınım
Sınırsız duygularım
İçinde kaybolduğum
Üşüyorum
Yine sar beni sana
Hüzünle buluşturma
Matemle yarıştırma
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
-
Sana dargınım, kırgınım sana kızgınım
Haksızlık, vefasızlık bu
Bu her şeyi inkar eden duygu
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Hiç üzülmedin mi, düşünmedin mi hâlimi?
Hiç mi sızlamadı için?
Bir tek iz bile yok mu benden?
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten, ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
-
Ne seveni ne de gideni
Hepsinden vazgeçtim
Aşklarım dillere düştü sayenizde
E buymuş aşk bestesi, dedikleri
***
Ne dünyayı yıkarım
Ne de kırarım kadehleri
Sevgiye inanmaz oldum sayenizde
Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri
***
Ne gülerim ne de kızarım
Ne de arkasından ağlarım
Yüreğim aşklara küstü sayenizde
E bıktım artık fahişe, gönüllerden
***
Ne okyanuslar kadar derin
Ne de gökyüzü kadar sakin
Fikirler alt üst oldu sayenizde
Korktum artık çarkların, dönüşünden
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Ofları tekelledim, sayenizde
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Sevgiyi tükettim, sayenizde
***
Kendimi kaybettim, sayenizde
***
Ne seveni ne de gideni
Hepsinden vazgeçtim
Aşklarım dillere düştü sayenizde
E buymuş aşk bestesi, dedikleri
***
Ne dünyayı yıkarım
Ne de kırarım kadehleri
Sevgiye inanmaz oldum sayenizde
Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri
***
Ne gülerim ne de kızarım
Ne de arkasından ağlarım
Yüreğim aşklara küstü sayenizde
E bıktım artık fahişe, gönüllerden
***
Ne okyanuslar kadar derin
Ne de gökyüzü kadar sakin
Fikirler alt üst oldu sayenizde
Korktum artık çarkların, dönüşünden
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Ofları tekelledim, sayenizde
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Sevgiyi tükettim, sayenizde
***
Kendimi kaybettim, sayenizde
Kendimi kaybettim, sayenizde
Son kez
Kaybettim, sayenizde
-
Çeyizi düzmüş, kimi bekler?
Köşede durmuş, dönmek ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Canı sıkılmış, dolaşmak ister
Aklı başında, yol almak ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Çeyizi düzmüş, kimi bekler?
Köşede durmuş, dönmek ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Canı sıkılmış, dolaşmak ister
Aklı başında, yol almak ister
Güzelim baksana, adımı sorsana
Allah'ın aşkına, şu ateşi yaksana
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
-
Daha dün gibiydim bugün oldum
Şimdi gün gibiyim yarın oldum
Koşarak üstünden yıldızların
Karıştım aylara sene oldum
***
Bir dokunuş ki yarım kaldı
Ateşlerin yerini kül aldı
Asırların nice yalnızlığı
Sanki boynumda asılı kaldı
***
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
***
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
***
Daha dün gibiydim bugün oldum
Şimdi gün gibiyim yarın oldum
Koşarak üstünden yıldızların
Karıştım aylara sene oldum
***
Bir dokunuş ki yarım kaldı
Ateşlerin yerini kül aldı
Asırların nice yalnızlığı
Sanki boynumda asılı kaldı
***
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
***
Vurur gölgeleri
Sınırsız her yere beni bekler
Vurur gözlerime
Acımasız zamanlar nefretle
-
Sigarası yaldızlı
Geliyor nazlı nazlı
Öyle bir yar sevdim ki
Yeniköylü Burgazlı
***
Sigarası yaldızlı
Geliyor nazlı nazlı
Öyle bir yar sevdim ki
Yeniköylü Burgazlı
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Elinde sigarası
Gönlümde var yarası
Beni kalbimden vurdu
Gözlerinin karası
***
Elinde sigarası
Gönlümde var yarası
Beni kalbimden vurdu
Gözlerinin karası
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin
***
Anası da yesin
Babası da yesin
Yesin anam yesin
Canikosu yesin