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7/24 Dinle İz

İz Şarkı Sözleri

Berkay İz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berkay İz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berkay

Berkay

İz

  • Dokun Bana

  • Ayrılmam

  • Yaz Gazeteci Yaz

  • Bu Gece

  • Deli Et Beni

  • Yazmışsa Bozmak Olmaz

  • Kadınım

  • Sayenizde

  • Bu Kız Beni Görmeli

  • Vurur

  • Sigarası Yaldızlı

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