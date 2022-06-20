Orhan Gencebay İle Bir Ömür Şarkı Sözleri
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Berkay
Orhan Gencebay İle Bir Ömür
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Sen ne dersen de
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil
Kahrolduğum yalan değil
Duyarsam bir gün başka sevgili bulduğunu yalan değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni hâlime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
Karar verdim artık, senin her şeyini unutacağım
***
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular
Kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni hâlime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
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Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi
Kaybettim seni sevgili
Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden
Kahrettin beni sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim
Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim
Sen mesut ol diye ben kendi kendimi
Kaderimle avutup nasıl da harap ettim
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bi' gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Sen başka dünyada, ben sanki rüyada
Bilemedim ey sevgili
Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın?
Bulamadım ey sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Her nereye baksam acı hatıran var
Mazi hançer gibi derinden yaralar
Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun
Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
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Gitti de gitti sevgilim gitti,
Ardına bile bakmadan gitti de gitti,
Bu gönül onundu almadan gitti,
En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
***
Beklemek faydasız, dönmeyeceksin,
Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin,
Başka bir sevgili bulmuşsun dediler,
Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin,
Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
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