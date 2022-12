Ey aşk (aşk, aşk, aşk) beni şaşırt bir kere Estiğinden beri aynı, hep acı rüzgar Ey aşk (aşk, aşk, aşk) hadi yanılt bir kere Soruyorum işte sana, yine nedir mesele? *** Tutundum sana ben Dalından düştüm en son Ölmedim öldüremedin *** Sana kalsa her şey yolunda Sana kalsa ne var ki bunda Bence sen sus hiç konuşma Sana kalmasın, aaah *** Sana kalsa her şey yolunda Diyorsun ya aşkı abartma Bence sen hep sus konuşma Sana kalmasın *** Ey aşk (aşk, aşk, aşk) beni şaşırt bir kere Estiğinden beri aynı, hep acı rüzgar Ey aşk (aşk, aşk, aşk) hadi yanılt bir kere Soruyorum işte sana, yine nedir mesele? *** Tutundum sana ben Dalından düştüm en son Ölmedim öldüremedin *** Sana kalsa her şey yolunda Sana kalsa ne var ki bunda Bence sen sus hiç konuşma Sana kalmasın, aaah *** Sana kalsa her şey yolunda Diyorsun ya aşkı abartma Bence sen hep sus konuşma Sana kalmasın *** Aşkımıza, daha da fazla yazık olmasın