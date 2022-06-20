Ey Aşk Şarkı Sözleri
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Ey aşk (aşk, aşk, aşk) beni şaşırt bir kere
Estiğinden beri aynı, hep acı rüzgar
Ey aşk (aşk, aşk, aşk) hadi yanılt bir kere
Soruyorum işte sana, yine nedir mesele?
***
Tutundum sana ben
Dalından düştüm en son
Ölmedim öldüremedin
***
Sana kalsa her şey yolunda
Sana kalsa ne var ki bunda
Bence sen sus hiç konuşma
Sana kalmasın, aaah
***
Sana kalsa her şey yolunda
Diyorsun ya aşkı abartma
Bence sen hep sus konuşma
Sana kalmasın
***
Ey aşk (aşk, aşk, aşk) beni şaşırt bir kere
Estiğinden beri aynı, hep acı rüzgar
Ey aşk (aşk, aşk, aşk) hadi yanılt bir kere
Soruyorum işte sana, yine nedir mesele?
***
Tutundum sana ben
Dalından düştüm en son
Ölmedim öldüremedin
***
Sana kalsa her şey yolunda
Sana kalsa ne var ki bunda
Bence sen sus hiç konuşma
Sana kalmasın, aaah
***
Sana kalsa her şey yolunda
Diyorsun ya aşkı abartma
Bence sen hep sus konuşma
Sana kalmasın
***
Aşkımıza, daha da fazla yazık olmasın