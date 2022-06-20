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7/24 Dinle Düş Bahçeleri

Düş Bahçeleri Şarkı Sözleri

Berkay Düş Bahçeleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berkay Düş Bahçeleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düş Bahçeleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berkay

Berkay

Düş Bahçeleri

  • Fena Severim

  • Bile Bile

  • İki Gözüm

  • Kaçın Kurası

  • Le Le Le

  • Onursuz Olmasın Aşk

  • Rakkas (remıx)

  • Seni Yerler

  • Yalnızlık Senfonisi

  • Zalim

  • Yarısı Saklım

  • Düş Bahçeleri

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