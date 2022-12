Gitmeseydin Başka biri çözüm değil Bu ayrılık lüzum değil Yerime geçip ben olsana Benim gibi dokunsana Sessizliği bırak hadi Benim gibi konuşsana *** Daha neler diyecektim Sen hepsini bilecektin Eğer bugün gitmeseydin Bi'kaç güne dönecektim Ve her şeyi çözecektim Keşke beni bekleseydin *** Daha neler diyecektim Sen hepsini bilecektin Eğer bugün gitmeseydin Bi'kaç güne dönecektim Ve her şeyi çözecektim Keşke beni bekleseydin *** Dünya yalan çoğu zaman Sana bana acımadan *** Başka biri çözüm değil Bu ayrılık lüzum değil Yerime geçip ben olsana Benim gibi dokunsana Bensizliği bırak hadi Bugün bana kavuşsana *** Daha neler diyecektim Sen hepsini bilecektin Eğer bugün gitmeseydin Bi'kaç güne dönecektim Ve her şeyi çözecektim Keşke beni bekleseydin *** Daha neler diyecektim Sen hepsini bilecektin Eğer bugün gitmeseydin Bi'kaç güne dönecektim Ve her şeyi çözecektim Keşke beni bekleseydin *** Dünya yalan çoğu zaman Sana bana acımadan

Dejavu Bu zincirin halkası Kırıldı yavaş yavaş Yok mu yarını, arkası? Sürer mi soğuk savaş? *** Bunu da kaldıramaz yüreğim Şimdi işin yoksa uğraş Bunu da kaldıramaz yüreğim Şimdi işin yoksa uğraş *** Bence salla bundan sonra Ne fark eder o ya da bu? Hep aynı sahne, hep aynı perde Sanki aşkta dejavu *** Bence salla bundan sonra Ne fark eder o ya da bu? Hep aynı sahne, hep aynı perde Sanki aşkta dejavu *** Bu zincirin halkası Kırıldı yavaş yavaş Yok mu yarını, arkası? Sürer mi soğuk savaş? *** Bunu da kaldıramaz yüreğim Şimdi işin yoksa uğraş Bunu da kaldıramaz yüreğim Şimdi işin yoksa uğraş *** Bence salla bundan sonra Ne fark eder o ya da bu? Hep aynı sahne, hep aynı perde Sanki aşkta dejavu *** Bence salla bundan sonra Ne fark eder o ya da bu? Hep aynı sahne, hep aynı perde Sanki aşkta dejavu *** Bence salla bundan sonra Ne fark eder o ya da bu? Hep aynı sahne, hep aynı perde Sanki aşkta dejavu *** Bence salla bundan sonra Ne fark eder o ya da bu? Hep aynı sahne, hep aynı perde Sanki aşkta dejavu

Lolita Sensin çekip giden kimselere söylemeden Böyle mi bitirirsin başladığın her işi sen Önce atıp tutup sonra arkan dönük Yüzümüze bakmadın bir kına yakmadın *** Gel bana ver ellerini Bil azıcık kıymetimi Aman dikkat Ne kovaladığın belli Al yaş olmadan elli Aman tanrım *** O ne biçim manita Otuz beşinde lolita Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimi gömmüştür Aman tanrım *** O ne biçim manita Otuz beşinde lolita Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimleri gömmüştür Aman tanrım *** Bundan sonra bunu herkes böyle bilsin Benim adım Berkay bir tek isteyen gelsin O kadar şarkı varken ta içimi gösteren Benim gibi adam daha nasıl dile gelsin *** Gel bana ver ellerini Bil azıcık kıymetimi Aman dikkat Ne kovaladığın belli Al yaş olmadan elli Aman tanrım *** O ne biçim manita Otuz beşinde lolita Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimi gömmüştür Aman tanrım *** O ne biçim manita Otuz beşinde lolita Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimleri gömmüştür Aman tanrım *** O ne biçim manita Otuz beşinde lolita Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimleri gömmüştür *** Benim de sabrım kalmadı Bizi sen yaktın Bu olay beni sarmadı Karanlıkta kaldım Bütün İstanbul öğrenmiş Kulaktan kulağa Sen yine de çok sevinme Bekar olmak varmış *** Benim de sabrım kalmadı Bizi sen yaktın Bu olay beni sarmadı Karanlıkta kaldım Bütün İstanbul öğrenmiş Kulaktan kulağa Sen yine de çok sevinme Bekar olmak varmış - Aman tanrım *** O ne biçim manita Otuz beşinde lolita Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimi gömmüştür Aman tanrım *** O ne biçim manita Otuz beşinde lolita Kıracaksan kır kalbini O daha neler görmüştür Senin benim gibi kimleri gömmüştür Aman tanrım

Taburcu Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun *** Onu şimdi lütfen benden almayın Biraz daha durun Onu şimdi lütfen benden çalmayın Az daha durun *** Severek ayrıldık ona yanıyorum Unutmam o kokunu Burcu, Burcu Ben yatak döşek hasta yatıyorum Sen gelmeden olamam ki taburcu *** Severek ayrıldık ona yanıyorum Unutmam o kokunu Burcu, Burcu Ben yatak döşek hasta yatıyorum Sen gelmeden olamam ki taburcu *** Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun *** Onu şimdi lütfen benden almayın Biraz daha durun Onu şimdi lütfen benden çalmayın Az daha durun *** Severek ayrıldık ona yanıyorum Unutmam o kokunu Burcu, Burcu Ben yatak döşek hasta yatıyorum Sen gelmeden olamam ki taburcu *** Severek ayrıldık ona yanıyorum Unutmam o kokunu Burcu, Burcu Ben yatak döşek hasta yatıyorum Sen gelmeden olamam ki taburcu *** Severek ayrıldık ona yanıyorum Unutmam o kokunu Burcu, Burcu Ben yatak döşek hasta yatıyorum Sen gelmeden olamam ki taburcu *** Severek ayrıldık ona yanıyorum Unutmam o kokunu Burcu, Burcu Ben yatak döşek hasta yatıyorum Sen gelmeden olamam ki taburcu

Ele İnat İlk değilsen bile canım Son kalacaksın Aldığım her nefes gibi İçime dolacaksın *** Belki benimle Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın Ama gün gelecek Sonsuza kadar yanımda olacaksın *** Yana yana, canım sana geliyorum Her şeyimle bak senin oluyorum Aşığım adım gibi biliyorum Ele inat, ele inat *** Sonunu bile bile sana deli oldum ah İçime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan olur sen onları bırak Ele inat *** Sonunu bile bile sana deli oldum ah İçime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan olur sen onları bırak Ele inat *** İlk değilsen bile canım Son kalacaksın Aldığım her nefes gibi İçime dolacaksın *** Belki benimle Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın Ama gün gelecek Sonsuza kadar yanımda olacaksın *** Yana yana, canım sana geliyorum Her şeyimle bak senin oluyorum Aşığım adım gibi biliyorum Ele inat, ele inat *** Sonunu bile bile sana deli oldum ah İçime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan olur sen onları bırak Ele inat *** Sonunu bile bile sana deli oldum ah İçime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan olur sen onları bırak Ele inat

Ömrümün Geri Kalanı Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler Umudum tükense de susuyorum Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış Sayılı gün geçer biliyorum *** Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış Zaman bile bize çare olamamış Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler Umudum tükense de susuyorum Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış Sayılı gün geçer biliyorum *** Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış Zaman bile bize çare olamamış Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı

Gülüm Gülüm, buralarda geçmez zaman Yanımda senden kalan Zamansız hasretin var *** Unutmak istesem bile unutamam Sesini duymadan yaşayamam Sana sarılmadan uyuyamam, ah *** Sen benim gülen yüzüm Sen benim en büyük sözüm İnan kimselerde yok gözüm Senden başka, ah *** Sen benim gülen yüzüm Sen benim en büyük sözüm İnan kimselerde yok gözüm Senden başka, ah *** Yâr, yine de sana gönül bağladım Sabaha kadar ağladım Yine sen yoktun gülüm *** Yâr, yine de sana gönül bağladım Sabaha kadar ağladım Yine sen yoktun gülüm *** Gülüm, buralarda geçmez zaman Yanımda senden kalan Zamansız hasretin var *** Unutmak istesem bile unutamam Sesini duymadan yaşayamam Sana sarılmadan uyuyamam, ah *** Sen benim gülen yüzüm Sen benim en büyük sözüm İnan kimselerde yok gözüm Senden başka, ah *** Sen benim gülen yüzüm Sen benim en büyük sözüm İnan kimselerde yok gözüm Senden başka, ah *** Yâr, yine de sana gönül bağladım Sabaha kadar ağladım Yine sen yoktun gülüm *** Yâr, yine de sana gönül bağladım Sabaha kadar ağladım Yine sen yoktun gülüm

Sana Geri Dönemem Benim sana verdiğim değerin Önemin sadece yarısını verseydin Eminim, güzel olan Hiçbir şey bu kadar çabuk Bırakıp bizi gitmezdi, ah *** Eminim, güzel olan Hiçbir şey bu kadar çabuk Bırakıp aşkı terk etmezdi *** Sana geri dönemem ben Sen dönsen de yine sevemem O taş kalbine yeniden Şu kalbimi ziyan edemem *** Sana geri dönemem ben Sen dönsen de yine sevemem O taş kalbine yeniden Şu kalbimi ziyan edemem *** Benim sana verdiğim değerin Önemin sadece yarısını verseydin *** Eminim, güzel olan Hiçbir şey bu kadar çabuk Bırakıp bizi gitmezdi, ah *** Eminim, güzel olan Hiçbir şey bu kadar çabuk Bırakıp bizi terk etmezdi *** Sana geri dönemem ben Sen dönsen de yine sevemem O taş kalbine yeniden Şu kalbimi ziyan edemem *** Sana geri dönemem ben Sen dönsen de yine sevemem O taş kalbine yeniden Şu kalbimi ziyan edemem