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7/24 Dinle Arabest

Arabest Şarkı Sözleri

Berkay Arabest şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berkay Arabest şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabest sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berkay

Berkay

Arabest

  • Hasret Rüzgarları

  • Ağla Gözüm

  • Benim Hayatım

  • Güldür Yüzümü

  • Hep Sonradan

  • Kahpe Bu Dünya

  • Savrulurum

  • Terketmek Ne Kadar Kolay

  • Unutamadım

  • Yalan Değil

  • Yanılmışım

  • Yorgun Yıllarım

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