İnanırım Şarkı Sözleri
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Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm