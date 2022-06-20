Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm *** Kalbinde, bana yer var mı? Tek sözüne inanırım Bana ne istersen de *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Söyleyemem hiç derdimi Bilirsin sen beni hatta Sen susunca kahrolurum Göz konuşur kalbim asla *** Görmeliydim ben en başında Olmamıştı sırf inadından Bize dair yaşananlar Vuruyor bak sol yanımdan *** Sanmasınlar yıkıldım Sanmasınlar ben çöktüm Bir başka bahar için Sadece yaprak döktüm