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Berkay İsyanlardayım İsyanlardayım Gittiğin yerlerden dönmedin geri Yollara rest çektim, isyanlardayım Kırıldı sonunda sabrımın teli Yıllara rest çektim, isyanlardayım Kırıldı sonunda sabrımın teli Yıllara rest çektim, isyanlardayım *** Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden Ümitler selamı kesmişler benden Nasılsa hayır yok gelecek günden Kadere rest çektim, isyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım İsyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım *** Bu benim talihim sözüm yok sana Payımı aldım ben sevdadan yana Hasretinden başka ne verdin bana Sana da rest çektim, isyanlardayım Kırıldı sonunda sabrımın teli Yıllara rest çektim, isyanlardayım *** Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden Ümitler selamı kesmişler benden Nasılsa hayır yok gelecek günden Kadere rest çektim, isyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım İsyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım *** Kadere rest çektim İsyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım İsyanlardayım İsyanlarda, isyanlarda Tüm Şarkıları