İsyanlardayım Şarkı Sözleri
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Gittiğin yerlerden dönmedin geri
Yollara rest çektim, isyanlardayım
Kırıldı sonunda sabrımın teli
Yıllara rest çektim, isyanlardayım
Kırıldı sonunda sabrımın teli
Yıllara rest çektim, isyanlardayım
***
Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden
Ümitler selamı kesmişler benden
Nasılsa hayır yok gelecek günden
Kadere rest çektim, isyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
İsyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
***
Bu benim talihim sözüm yok sana
Payımı aldım ben sevdadan yana
Hasretinden başka ne verdin bana
Sana da rest çektim, isyanlardayım
Kırıldı sonunda sabrımın teli
Yıllara rest çektim, isyanlardayım
***
Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden
Ümitler selamı kesmişler benden
Nasılsa hayır yok gelecek günden
Kadere rest çektim, isyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
İsyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
***
Kadere rest çektim
İsyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım
İsyanlardayım
İsyanlarda, isyanlarda