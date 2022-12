Sen böyle değildin, ne oldu sana? Bir başka bakıyor artık gözlerin Kendine uzaksın, kendine sürgün Bir başka dillenmiş ellerde sözün *** Sabır, sancıyla başlıyor her günüm Aklıma geliyor çılgın gülüşün Ben döndüm sırtımı yalan aşkına Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Sen böyle değildin, ne oldu sana? Bir başka bakıyor artık gözlerin Kendine uzaksın, kendine sürgün Bir başka dillenmiş ellerde sözün *** Sabır, sancıyla başlıyor her günüm Aklıma geliyor çılgın gülüşün Ben döndüm sırtımı yalan aşkına Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya