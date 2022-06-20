Kahpe Bu Dünya Sen böyle değildin, ne oldu sana? Bir başka bakıyor artık gözlerin Kendine uzaksın, kendine sürgün Bir başka dillenmiş ellerde sözün *** Sabır, sancıyla başlıyor her günüm Aklıma geliyor çılgın gülüşün Ben döndüm sırtımı yalan aşkına Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Sen böyle değildin, ne oldu sana? Bir başka bakıyor artık gözlerin Kendine uzaksın, kendine sürgün Bir başka dillenmiş ellerde sözün *** Sabır, sancıyla başlıyor her günüm Aklıma geliyor çılgın gülüşün Ben döndüm sırtımı yalan aşkına Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya *** Kahpe bu dünya Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona? Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun Sen olmuşsun bi' dünya

İzmirli Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor