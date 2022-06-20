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Kararsızım Şarkı Sözleri

Berkay Kararsızım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berkay Kararsızım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kararsızım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berkay

Berkay

Kararsızım

  • Kararsızım
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