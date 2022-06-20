Kararsızım Şarkı Sözleri
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Kaderde varsa bizim payımız susmak
Demek ki her şey eksik değerde
Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de
Sığındığın yanlış bi' gölge
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlışından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Kaderde varsa bizim payımız susmak
Demek ki her şey eksik değerde
Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de
Sığındığın yanlış bi' gölge
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlışından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Ah, önce sen git, ben çok kararsızım