Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de Sığındığın yanlış bi' gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de Sığındığın yanlış bi' gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlışından vazgeçerek Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi' süre bu yükü taşırım Önce sen git, ben çok kararsızım *** Ah, önce sen git, ben çok kararsızım