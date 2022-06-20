Kırgınım Ona Şarkı Sözleri
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Sevmedi, görmedi, değerini bilmedi kalbimin
Soldum elinde, ilk nefesimle
Onu bunu dinledi gerçeği görmedi halimin
Kaldı içimde, ilk hevesimle
***
Kırgınım ona beni hiç anlamasa da
Kötü konuşmam iyi dileklerim olmasa da
Vurgunum ona yüzüm saklasa da
Sessizliğim bu yüzden o duymasa da
***
Kalp geri dönme diyor
Beni görmüyor zalim
Ama mahvediyor
Yine bana hükmediyor aşk
***
Ya da susma diyor
Beni duymuyor harbin
Suspus olma be hain
Yana döne seni soruyor
***
Kalp geri dönme diyor
Beni görmüyor zalim
Ama mahvediyor
Yine bana hükmediyor aşk
***
Ya da susma diyor
Beni duymuyor harbin
Suspus olma be hain
Yana döne seni soruyor
***
Kırgınım ona beni hiç anlamasa da
Kötü konuşmam iyi dileklerim olmasa da
Vurgunum ona yüzüm saklasa da
Sessizliğim bu yüzden o duymasa da
***
Kalp geri dönme diyor
Beni görmüyor zalim
Ama mahvediyor
Yine bana hükmediyor aşk
***
Ya da susma diyor
Beni duymuyor harbin
Suspus olma be hain
Yana döne seni soruyor
***
Kalp geri dönme diyor
Beni görmüyor zalim
Ama mahvediyor
Yine bana hükmediyor aşk
***
Ya da susma diyor
Beni duymuyor harbin
Suspus olma be hain
Yana döne seni soruyor
***
Kırgınım ona