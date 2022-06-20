Beni affet kızım Gözümün önünde büyüdün göremedim Beni affet kızım Nasıl sevdim seni gösteremedim *** Beni mahvet kızım Bir lafın yeter buna, sana söylemedim Hadi vazgeç kızım Benim gözümde hiç büyüyemedin. *** Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen çağır baban hazır

Sevmedi, görmedi, değerini bilmedi kalbimin Soldum elinde, ilk nefesimle Onu bunu dinledi gerçeği görmedi halimin Kaldı içimde, ilk hevesimle *** Kırgınım ona beni hiç anlamasa da Kötü konuşmam iyi dileklerim olmasa da Vurgunum ona yüzüm saklasa da Sessizliğim bu yüzden o duymasa da *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kırgınım ona beni hiç anlamasa da Kötü konuşmam iyi dileklerim olmasa da Vurgunum ona yüzüm saklasa da Sessizliğim bu yüzden o duymasa da *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kırgınım ona