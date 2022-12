Sevmedi, görmedi, değerini bilmedi kalbimin Soldum elinde, ilk nefesimle Onu bunu dinledi gerçeği görmedi halimin Kaldı içimde, ilk hevesimle *** Kırgınım ona beni hiç anlamasa da Kötü konuşmam iyi dileklerim olmasa da Vurgunum ona yüzüm saklasa da Sessizliğim bu yüzden o duymasa da *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kırgınım ona beni hiç anlamasa da Kötü konuşmam iyi dileklerim olmasa da Vurgunum ona yüzüm saklasa da Sessizliğim bu yüzden o duymasa da *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kalp geri dönme diyor Beni görmüyor zalim Ama mahvediyor Yine bana hükmediyor aşk *** Ya da susma diyor Beni duymuyor harbin Suspus olma be hain Yana döne seni soruyor *** Kırgınım ona