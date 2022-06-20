Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler Umudum tükense de susuyorum Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış Sayılı gün geçer biliyorum *** Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış Zaman bile bize çare olamamış Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler Umudum tükense de susuyorum Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış Sayılı gün geçer biliyorum *** Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış Zaman bile bize çare olamamış Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı *** Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı