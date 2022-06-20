Ömrümün Geri Kalanı Şarkı Sözleri
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Berkay
Ömrümün Geri Kalanı
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Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler
Umudum tükense de susuyorum
Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış
Sayılı gün geçer biliyorum
***
Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış
Zaman bile bize çare olamamış
Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş
Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler
Umudum tükense de susuyorum
Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış
Sayılı gün geçer biliyorum
***
Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış
Zaman bile bize çare olamamış
Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş
Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı