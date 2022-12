Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmelere Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin, yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter, cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup, güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi

Ne seveni ne de gideni Hepsinden vazgeçtim Aşklarım dillere düştü sayenizde E buymuş aşk bestesi, dedikleri *** Ne dünyayı yıkarım Ne de kırarım kadehleri Sevgiye inanmaz oldum sayenizde Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri *** Ne gülerim ne de kızarım Ne de arkasından ağlarım Yüreğim aşklara küstü sayenizde E bıktım artık fahişe, gönüllerden *** Ne okyanuslar kadar derin Ne de gökyüzü kadar sakin Fikirler alt üst oldu sayenizde Korktum artık çarkların, dönüşünden *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Ofları tekelledim, sayenizde *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Sevgiyi tükettim, sayenizde *** Kendimi kaybettim, sayenizde *** Ne seveni ne de gideni Hepsinden vazgeçtim Aşklarım dillere düştü sayenizde E buymuş aşk bestesi, dedikleri *** Ne dünyayı yıkarım Ne de kırarım kadehleri Sevgiye inanmaz oldum sayenizde Tükenmiş delikanlı aşk, dedikleri *** Ne gülerim ne de kızarım Ne de arkasından ağlarım Yüreğim aşklara küstü sayenizde E bıktım artık fahişe, gönüllerden *** Ne okyanuslar kadar derin Ne de gökyüzü kadar sakin Fikirler alt üst oldu sayenizde Korktum artık çarkların, dönüşünden *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Ofları tekelledim, sayenizde *** Of Allah'ım of Nedendir hep zorla sana gelişim Of Allah'ım of Sevgiyi tükettim, sayenizde *** Kendimi kaybettim, sayenizde Kendimi kaybettim, sayenizde Son kez Kaybettim, sayenizde