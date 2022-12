Gözler ah gözler Görebileni bekler Tam içine bakarsan Kendini görürsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Kalpler yandı kalpler sevebileni bekler Bana bir adım atarsan, yanıma başıma yürüsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın