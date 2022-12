Çok istedim bırakmayı Duman duman usul usul Yok olmayı Bıçak gibi kes at dedim Ama her nefesin sonunda Ben ona teslimdim *** Yüreğimden düştü Uçurumdan bırakmaya kıyamadım Oooof nasıl bir rüzgara sarılmışım dağılmışım *** Gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor of Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor *** E gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor of Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor *** Hep özlerim korkusuna Sözler dudakta kaldı hiç öpülmedi Sırf onun için Ne şarkılar yazıldı adı unutulmazdı *** Yüreğimden düştü Uçurumdan bırakmaya kıyamadım Oooof nasıl bir rüzgara sarılmışım dağılmışım *** Gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor ooof Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor *** E gizlisi saklısı kalmadı Kendini biliyor o Ona olan aşkımı Herkes dağ gibi görüyor ooof Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor Beni hasret yerden yere vuruyor O ne alem alemler geziyor

İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Şüphem yok hiç sevginden

Gözler ah gözler Görebileni bekler Tam içine bakarsan Kendini görürsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Kalpler yandı kalpler sevebileni bekler Bana bir adım atarsan, yanıma başıma yürüsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın