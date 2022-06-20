-
Ömrün sonuna kadar diye başlar
Yazılırken aşk masalı
Duygular değişir, gelişir
Acıdır görmek o son faslı
***
Art arda sorulur bütün sorular
Bulunur bir karşılığı
İkimiz bir olmayı beceremedik
Taşıyamadık ağırlığı
***
Aşk
***
Buğulu gözlerini
Sıcacık ellerini
Yürekli sözlerini unuturum
***
Sana çıkan yolları
Senli baharları
Yaşadığım yılları unuturum
***
Buğulu gözlerini
Sıcacık ellerini
Yürekli sözlerini unuturum
***
Sana çıkan yolları
Senli baharları
Yaşadım yılları unuturum
***
Ömrün sonuna kadar diye başlar
Yazılırken aşk masalı
Duygular değişir, gelişir
Acıdır görmek o son faslı
***
Art arda sorulur bütün sorular
Bulunur bir karşılığı
İkimiz bir olmayı beceremedik
Taşıyamadık ağırlığı
***
Aşk
***
Buğulu gözlerini
Sıcacık ellerini
Yürekli sözlerini unuturum
***
Sana çıkan yolları
Senli baharları
Yaşadım yılları unuturum
***
Buğulu gözlerini
Sıcacık ellerini
Yürekli sözlerini unuturum
***
Sana çıkan yolları
Senli baharları
Yaşadım yılları unuturum
***
Buğulu gözlerini
Sıcacık ellerini
Yürekli sözlerini unuturum
***
Sana çıkan yolları
Senli baharları
Yaşadım yılları unuturum
-
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
***
Kalbinde, bana yer var mı?
Tek sözüne inanırım
Bana ne istersen de
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Söyleyemem hiç derdimi
Bilirsin sen beni hatta
Sen susunca kahrolurum
Göz konuşur kalbim asla
***
Görmeliydim ben en başında
Olmamıştı sırf inadından
Bize dair yaşananlar
Vuruyor bak sol yanımdan
***
Sanmasınlar yıkıldım
Sanmasınlar ben çöktüm
Bir başka bahar için
Sadece yaprak döktüm
-
Sana doğru gelen tüm şeyler beni bozar, beni bozar
Yalana kaymış tüm sözler önce seni bozar, sonra bizi bozar
Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın
Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar
Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın
Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar
***
Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz
Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz
Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz
***
Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz
Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz
Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz
***
Sana doğru gelen tüm şeyler beni bozar, beni bozar
Yalana kaymış tüm sözler önce seni bozar, sonra bizi bozar
Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın
Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar
Bi' daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın
Ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar
***
Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz
Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz
Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz
***
Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz
***
Olmaz demiyorum, zaten akacak kan yerinde durmaz
Solmaz güllerim, merak etme bana hiçbi' şey olmaz
Arsız gibi, yüzsüz gibi gidene dur demek olmaz
-
Sende adamlığın a'sı
Sende insanlığın i'si
Sana sorsak senden iyisi
Yok, yok
***
Bu iş olur demedik mi
Usul, adap bilmedik mi
Vay arkadaş sevmedik mi
Zor, aşk zor
***
Kimi gider kısmet açtırmaya
Bulur, okutur bir hocaya
Sen adamın hasını buldun da
Ne gerek var başka kocaya, of
***
Oyna güzelim oyna, baştan sevelim
Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim
Oyna güzelim oyna, baştan sevelim
Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim
***
Sende adamlığın a'sı
Sende insanlığın i'si
Sana sorsak senden iyisi
Yok, yok
***
Bu iş olur demedik mi
Usul, adap bilmedik mi
Vay arkadaş sevmedik mi
Zor, aşk zor
***
Kimi gider kısmet açtırmaya
Bulur, okutur bir hocaya
Sen adamın hasını buldun da
Ne gerek var başka kocaya, of
***
Oyna güzelim oyna, baştan sevelim
Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim
Oyna güzelim oyna, baştan sevelim
Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim
***
Oyna güzelim oyna, baştan sevelim
Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim
Oyna güzelim oyna, baştan sevelim
Sonra güzelim sonra bize yatıya gidelim
-
Sonbahardı, soğuk bir sabahtı
Gördüm seni, bana yakın gözlerini
Ne zamanı ne beni hiç anlamadın
Neydi bu sendeki hayatın rengi
***
İlk tanışmamız, ilk bakışmamız
Hâlâ çıkmadı aklımdan
Şimdi ne oldu, böylece bitti
Ama bendeki aşkın bitmedi
***
Susuyorum, çok yalnız kaldım işte
Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle
Susuyorum, çok yalnız kaldım işte
Duruyorum, ölüme yakın uykulardayım
***
Gel, gel, gel, gel, çok özledim
Gel, gel, gel, çok çaresizim
Gel, gel, gel, böyle bitmesin
Gel, gel, gel
***
Gel, gel, gel, gel, çok özledim
Gel, gel, gel, çok çaresizim
Gel, gel, gel, böyle bitmesin
Gel, gel, gel
***
Tam üç aydır çok uzaksın sen bana
Yalvarmıştım, dualar ettim Tanrı'ya
Küçük ellerinle ellerim kavuşsun diye
Son bi' şans ver bu aşkın hatrına
***
İlk tanışmamız, ilk bakışmamız
Hâlâ çıkmadı aklımdan
Şimdi ne oldu, böylece bitti
Ama bendeki aşkın bitmedi
***
Susuyorum, çok yalnız kaldım işte
Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle
Susuyorum, çok yalnız kaldım işte
Duruyorum, ölüme yakın uykulardayım
***
Gel, gel, gel, gel, çok özledim
Gel, gel, gel, çok çaresizim
Gel, gel, gel, böyle bitmesin
Gel, gel, gel
***
Gel, gel, gel, gel, çok özledim
Gel, gel, gel, çok çaresizim
Gel, gel, gel, böyle bitmesin
Gel, gel, gel
***
Gel, çok özledim
Çok çaresizim
Böyle bitmesin
Gel
-
Kaderde varsa bizim payımız susmak
Demek ki her şey eksik değerde
Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de
Sığındığın yanlış bi' gölge
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlışından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Kaderde varsa bizim payımız susmak
Demek ki her şey eksik değerde
Tuhaf bu hâlin, güvendiğin aklın ner'de
Sığındığın yanlış bi' gölge
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlışından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi' süre bu yükü taşırım
Önce sen git, ben çok kararsızım
***
Ah, önce sen git, ben çok kararsızım
-
-
İçimde bitecek gibi durmayan, adını koyamadığım sen varsın
Aklıma geldiği an kahreden, içimi acıtan sen varsın
***
Ner'den bilirim kısmet olmayacak
Tutunurum sandığım dala başkası konacak
Ner'den bilirim kısmet olmayacak
Tutunurum sandığım dala başkası konacak
***
Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim
İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim
Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da
Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara
***
Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim
İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim
Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da
Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara
***
Ner'den bilirim kısmet olmayacak
Tutunurum sandığım dala başkası konacak
Ner'den bilirim kısmet olmayacak
Tutunurum sandığım dala başkası konacak
***
Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim
İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim
Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da
Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara
***
Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim
İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim
Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da
Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara
***
Sanki yıllar önce
Olmayacak
Zaman ilaç
Yarınlara
***
Sanki yıllar önce rastlamış gibiyim
İçime atsam olmayacak sensiz çaresizliğim
Yerin hiç dolmayacak bu aşk olmasa da
Zaman ilaç gelir tutunduğum yarınlara
-
Vakitsiz gittin de iyi mi ettin
Düşünmeden kırdın bin kez söylettin
Adı gibi kısa olsaydı
Senden ayrı kaldığım bir yıl
Koskaca bir ömür gibi adım adım saydım
***
Bir anda kaybettim
Her şey anlamını yitirdi
Çağırmadan gelirsin zannettim
Yığılıp kaldım
***
Bir anda kaybettim
Her şey anlamını yitirdi
Çağırmadan gelirsin zannettim
Yığılıp kaldım
Gelmedin, daha da gelmezsin
***
Vakitsiz gittin de iyi mi ettin
Düşünmeden kırdın bin kez söylettin
Adı gibi kısa olsaydı
Senden ayrı kaldığım bir yıl ah
Koskaca bir ömür gibi adım adım saydım
***
Bir anda kaybettim
Her şey anlamını yitirdi
Çağırmadan gelirsin zannettim
Yığılıp kaldım
***
Bir anda kaybettim
Her şey anlamını yitirdi
Çağırmadan gelirsin zannettim
Yığılıp kaldım
Gelmedin, daha da gelmezsin
-
Söylediğin hiç bir şeyin anlamı yok benim için bu aralar
Anlamsız tükenip giden, bir aşk için bağladığım karalar
Zannetme ardımızdan yıldızlarda siyaha boyanırlar
Kaderde varsa sevenler de yalnız, yalnız yaşlanırlar
***
Alem unutsun yaptıklarını, kalbim unutmaz
Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi
Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri
Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi
Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri
***
Söylediğin hiç bir şeyin anlamı yok benim için bu aralar
Anlamsız tükenip giden, bir aşk için bağladığım karalar
Zannetme ardımızdan yıldızlarda siyaha boyanırlar
Kaderde varsa sevenler de yalnız, yalnız yaşlanırlar
***
Alem unutsun yaptıklarını, kalbim unutmaz
Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi
Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri
Silinsin hatıralarım ıslak kumda iz gibi
Aşkta hep mutsuzdur iki kişiden biri
-
Sana kaç kere söyledim
Geçemedin o inadından ve nazından
Şimdi senden son bir ricam var
Bugün gitme en azından
***
Ben aşkta hep acemiyim
Olamadım kimine göre usta
Sanmıyorum ama belki de beni anlarsın
Dinle biraz sus da
***
Ben aşkta hep acemiyim
Olamadım kimine göre usta
Sanmıyorum ama belki de beni anlarsın
Dinle biraz sus da
***
Aşığım demiyorum ama seviyorum
Kendimi çözemiyorum
Belki özlerim belki özlemem
Bunu önceden sezemiyorum
***
Sana kaç kere söyledim
Geçemedin o inadından ve nazından
Şimdi senden son bir ricam var
Bugün gitme en azından
***
Ne dediysen dinledim
Al boynuna günahım ve sevabımdan
Şu feleğe de son bir sözüm var
Silsin seni hemen alın yazımdan
***
Sana kaç kere söyledim
Geçemedin o inadından ve nazından
Şimdi senden son bir ricam var
Bugün gitme en azından
***
Ne dediysen dinledim
Al boynuna günahım ve sevabımdan
Şu feleğe de son bir sözüm var
Silsin seni hemen alın yazımdan
***
Ben aşkta hep acemiyim
Olamadım kimine göre usta
Sanmıyorum ama belki de beni anlarsın
Dinle biraz sus da
***
Aşığım demiyorum ama seviyorum
Kendimi çözemiyorum
Belki özlerim belki özlemem
Bunu önceden sezemiyorum
***
Sana kaç kere söyledim
Geçemedin o inadından ve nazından
Şimdi senden son bir ricam var
Bugün gitme en azından
***
Ne dediysen dinledim
Al boynuna günahım ve sevabımdan
Şu feleğe de son bir sözüm var
Silsin seni hemen alın yazımdan
***
Sana kaç kere söyledim
Geçemedin o inadından ve nazından
Şimdi senden son bir ricam var
Bugün gitme en azından
***
Ne dediysen dinledim
Al boynuna günahım ve sevabımdan
Şu feleğe de son bir sözüm var
Silsin seni hemen alın yazımdan