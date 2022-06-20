Uygun Adım Şarkı Sözleri
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Geçer
Ben olsaydım matem tutmaz
Karalar bağlamaz illa bir hayra yorardım
Neden
Böyle ağlarsın kendin düştün
Kendin kalk desturla şahlanacaksın
***
Yanlış anlama maksat seni öldürmek değil, haşa
Hayatımın kadim tünelindesin yalnızca
***
Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda
Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı?
Şşt yaylan bakalım
Malum ışığın geldiği yöne doğru
Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım
***
Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda
Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı?
Şşt yaylan bakalım
Malum ışığın geldiği yöne doğru
Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım
***
Geçer
Ben olsaydım matem tutmaz
Karalar bağlamaz illa bir hayra yorardım
Neden
Böyle ağlarsın kendin düştün
Kendin kalk desturla şahlanacaksın
***
Yanlış anlama maksat seni öldürmek değil, haşa
Hayatımın kadim tünelindesin yalnızca
***
Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda
Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı?
Şşt yaylan bakalım
Malum ışığın geldiği yöne doğru
Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım
***
Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda
Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı?
Şşt yaylan bakalım
Malum ışığın geldiği yöne doğru
Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım
***
Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda
Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı?
Şşt yaylan bakalım
Malum ışığın geldiği yöne doğru
Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım