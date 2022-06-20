Geçer Ben olsaydım matem tutmaz Karalar bağlamaz illa bir hayra yorardım Neden Böyle ağlarsın kendin düştün Kendin kalk desturla şahlanacaksın *** Yanlış anlama maksat seni öldürmek değil, haşa Hayatımın kadim tünelindesin yalnızca *** Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı? Şşt yaylan bakalım Malum ışığın geldiği yöne doğru Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım *** Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı? Şşt yaylan bakalım Malum ışığın geldiği yöne doğru Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım *** Geçer Ben olsaydım matem tutmaz Karalar bağlamaz illa bir hayra yorardım Neden Böyle ağlarsın kendin düştün Kendin kalk desturla şahlanacaksın *** Yanlış anlama maksat seni öldürmek değil, haşa Hayatımın kadim tünelindesin yalnızca *** Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı? Şşt yaylan bakalım Malum ışığın geldiği yöne doğru Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım *** Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı? Şşt yaylan bakalım Malum ışığın geldiği yöne doğru Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım *** Kaldır kafanı, bak seni çağıranlar var burda Bu yolun sonunda, meşhur efsaneyi hatırladın mı? Şşt yaylan bakalım Malum ışığın geldiği yöne doğru Tatlım hazırsın, marş marş marş marş marş uygun adım