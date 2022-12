Sen beni üzmek için mi doğmuştun? Ondan mı kalbime pusu kurmuştun? Oysa ki ben ucunda sen varsan Her şeyi hayra bile yormuştum Buna rağmen gittiysen Sen zaten yanmadan kül olmuşsun *** Yaz beni yalnızlığına Yaz uzağımda Ağustosa Yaz seni mutsuz edicem biraz Avaz avaz az Ne kadar acı çeksen az Yüreğin bensiz enkaz Seni mutsuz edicem bu yaz Bağır avaz avaz Yaz yaz yaz yaz *** Sen beni üzmek için mi doğmuştun? Ondan mı kalbime pusu kurmuştun? Oysa ki ben ucunda sen varsan Her şeyi hayra bile yormuştum Buna rağmen gittiysen Sen zaten yanmadan kül olmuşsun *** Yaz beni yalnızlığına Yaz uzağımda Ağustosa Yaz seni mutsuz edicem biraz Avaz avaz az Ne kadar acı çeksen az Yüreğin bensiz enkaz Seni mutsuz edicem bu yaz Bağır avaz avaz *** Bağır çağır dilediğin kadar Bensizlik çok ağır Alır başını yıkar *** Yaz beni yalnızlığına Yaz uzağımda Ağustosa Yaz seni mutsuz edicem biraz Avaz avaz az Ne kadar acı çeksen az Yüreğin bensiz enkaz Seni mutsuz edicem bu yaz Bağır avaz avaz Yaz yaz Yaz yaz

İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** İnan sana söylediğim her şey gerçekti Bir anda beni böyle bırakıp gitmezdin Kalmadı inancım haklıydın galiba Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim Bitmez sandım aşkını ben sadece sevdim *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Bende hala kokun var Gel al bunu içimden N'olur artık karar ver Gel tut benim elimden *** Bende hala kalbin var Gel kopar içimden N'olur böyle bitmesin Şüphem yok hiç sevginden *** Şüphem yok hiç sevginden

Gözler ah gözler Görebileni bekler Tam içine bakarsan Kendini görürsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Kalpler yandı kalpler sevebileni bekler Bana bir adım atarsan, yanıma başıma yürüsün *** Azalttığın bu sevgiyi Yerine koyamayacaksan Dur dönme ne olur Aynı ezgiyi duyamayacaksan Çoğalttığın bu öfkeye çare bulamayacaksan İzin ver hatıran yanıma kar kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın *** Tamamsa tamam Bitti gitti Yolla birisini her şeyini gelip alsın Canıma tak etti yetti Benim olanı bile bana geri verme kalsın