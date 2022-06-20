Yeter ki Sen İste Şarkı Sözleri
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Yağmur sonrası doğar ya güneş
Doğdum sana ben görmedin
Yaprak dalına küsmüş bir kere
Bu ilkbaharda açmadı
***
Rüzgar eser, biz dağılırız
Kokun burnumda ağlarım
Her şey seni hatırlatıyor
Dinlediğim şarkıların
***
Kalbim viran içinde
Toparlar senin elinde
Düştüysek kalkarız
Yeter ki sen iste
***
Suçluyuz her ikimizde
Affeder aşk bizi elbette
Zor günleri atlatırız
Yeter ki sen iste
***
Kalbim viran içinde
Toparlar senin elinde
Düştüysek kalkarız
Yeter ki sen iste
***
Suçluyuz her ikimizde
Affeder aşk bizi elbette
Zor günleri atlatırız
Yeter ki sen iste
***
Rüzgar eser, biz dağılırız
Kokun burnumda ağlarım
Her şey seni hatırlatıyor
Dinlediğim şarkıların
***
Kalbim viran içinde
Toparlar senin elinde
Düştüysek kalkarız
Yeter ki sen iste
***
Suçluyuz her ikimizde
Affeder aşk bizi elbette
Zor günleri atlatırız
Yeter ki sen iste
***
Kalbim viran içinde
Toparlar senin elinde
Düştüysek kalkarız
Yeter ki sen iste
***
Suçluyuz her ikimizde
Affeder aşk bizi elbette
Zor günleri atlatırız
Yeter ki sen iste
***
Kalbim viran içinde
Toparlar senin elinde
Düştüysek kalkarız
Yeter ki sen iste
***
Suçluyuz her ikimizde
Affeder aşk bizi elbette
Zor günleri atlatırız
Yeter ki sen iste