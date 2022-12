Yağmur sonrası doğar ya güneş Doğdum sana ben görmedin Yaprak dalına küsmüş bir kere Bu ilkbaharda açmadı *** Rüzgar eser, biz dağılırız Kokun burnumda ağlarım Her şey seni hatırlatıyor Dinlediğim şarkıların *** Kalbim viran içinde Toparlar senin elinde Düştüysek kalkarız Yeter ki sen iste *** Suçluyuz her ikimizde Affeder aşk bizi elbette Zor günleri atlatırız Yeter ki sen iste *** Kalbim viran içinde Toparlar senin elinde Düştüysek kalkarız Yeter ki sen iste *** Suçluyuz her ikimizde Affeder aşk bizi elbette Zor günleri atlatırız Yeter ki sen iste *** Rüzgar eser, biz dağılırız Kokun burnumda ağlarım Her şey seni hatırlatıyor Dinlediğim şarkıların *** Kalbim viran içinde Toparlar senin elinde Düştüysek kalkarız Yeter ki sen iste *** Suçluyuz her ikimizde Affeder aşk bizi elbette Zor günleri atlatırız Yeter ki sen iste *** Kalbim viran içinde Toparlar senin elinde Düştüysek kalkarız Yeter ki sen iste *** Suçluyuz her ikimizde Affeder aşk bizi elbette Zor günleri atlatırız Yeter ki sen iste *** Kalbim viran içinde Toparlar senin elinde Düştüysek kalkarız Yeter ki sen iste *** Suçluyuz her ikimizde Affeder aşk bizi elbette Zor günleri atlatırız Yeter ki sen iste