Vakitsiz gittin de iyi mi ettin Düşünmeden kırdın bin kez söylettin Adı gibi kısa olsaydı Senden ayrı kaldığım bir yıl Koskaca bir ömür gibi adım adım saydım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım Gelmedin, daha da gelmezsin *** Vakitsiz gittin de iyi mi ettin Düşünmeden kırdın bin kez söylettin Adı gibi kısa olsaydı Senden ayrı kaldığım bir yıl ah Koskaca bir ömür gibi adım adım saydım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım *** Bir anda kaybettim Her şey anlamını yitirdi Çağırmadan gelirsin zannettim Yığılıp kaldım Gelmedin, daha da gelmezsin