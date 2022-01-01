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Berksan

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... KAPAT
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Albümler

Platonik Berksan

Darmaduman Berksan

Sakin Berksan

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Ben Berksan

Yok Öyle Dünyam Berksan

Aşka Berksan

6 Berksan

Haberi Var Mı? Berksan

Oh Oh Berksan

Su Berksan

Zaaf Berksan

Bay Bay Berksan

Kalbime Dönüyorum Berksan

Çilek Berksan

Öpüşelim mi Berksan

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