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01
Tıpış Tıpış
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Söz yazarı:
Kutsi
Besteci:
Kutsi
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02
Delirdinmi Şaşırdınmı
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Söz yazarı:
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Besteci:
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03
Aşka Mahkum
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Söz yazarı:
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Besteci:
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04
Bende Üzeceğim
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Söz yazarı:
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05
Unuttun Beni
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Yok Öyle Dünyam
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Aşka
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Haberi Var Mı?
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Oh Oh
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Su
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Zaaf
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Bay Bay
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Kalbime Dönüyorum
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Çilek
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Öpüşelim mi
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