Bertuğ Cemil

Aheste Aheste çek kürekleri Bana geldiğin gibi Aheste Seni aldığım gibi Aheste Aheste çek kürekleri Seni aldığım gibi Aheste Benim olduğum gibi Aheste Bunca yıl koşturdu gönlüm Yol geçen hanına döndüm Ben eriyen sevdalar gördüm Bırak, ay ışığında yol alsın Aşkımızın teknesi, teknesi Aheste çek kürekleri Bana geldiğin gibi Aheste Benim olduğun gibi Aheste Yok olduğumuz gibi Aheste

Dua Bu sevda adına çıkıversek yarına Yoluna kurban kadın ol bana Vurup da gitseydin bir gün beni seversin Diye diye beklerdim Anamın duasını aldım da çıktım yola Yolumu kaybettim senin uğruna Herkese dert olmuş meğer meğerse derdim Ana gibi bir yar olmaz dememiş miydin? Bu sevda adına çıkıversek yarına Yoluna kurban kadın ol bana Vurup da gitseydin bir gün beni seversin Diye diye beklerdim Anamın duasını

Kaygı Bir baktım uzaklardayım Duygusal tuzaklardayım Her sokak bir yol ayrımı Anlatamam ki ben kaygımı Kimse yoktu oralarda Unuttum nefreti, kini Bulamam ki seni, beni Sevgiyi arayayım, sevgiyi arayayım Yağmurlarda ıslandık Birbirimizi kıskandık Kaybettiğim için seni Anlıyorum yeni yeni Anlıyorum yeni of Uykumdan uyandım sandım Meğer yine aldanmışım Hep aynı yalana kanmışım Kaygımı ben anlatamadım Herkes bana deli dedi Bilmeden o esen yeli İnan unutmadım seni Kaygımı ben anlatamadım Sevgimle gözünden düştüm Belki de ben de bir düşüm Bilmeden kendimi aştım Anlıyorum yeni yeni Anlıyorum yeni yeni Yağmurlarda ıslandık Kaygılarım yedi beni of

Gel Bana Duygular akar, durduramazsın bazen İşte, öyle bir anda, gel bana Korkular büyür, güven olmaz ya hani İşte, öyle olsa da, güven bana Kalbim gizli bahçe Şehrin ortasında Aşk, eski hikaye Anlatayım sana Gel bana, gel bana, sevdiceğim İsterse, tersine dönsün dünya Gel bana, gel bana, hep seveceğim Sen yeter ki, gel bana Sözler biter, konuşamazsın bazen Sen sakın susma, gel bana Kalpler kırılır, onaramazsın ya bazen Sen sakın küsme, gel bana Kalbim gizli bahçe Şehrin ortasında Aşk, eski hikaye Anlatayım sana Gel bana, gel bana, sevdiceğim İsterse, tersine dönsün dünya Gel bana, gel bana, hep seveceğim Sen yeter ki, gel bana Gel bana, gel bana, sevdiceğim İsterse, tersine dönsün dünya Gel bana, gel bana, hep seveceğim Sen yeter ki, gel bana Gel bana, gel bana, sevdiceğim İsterse, tersine dönsün dünya Gel bana, gel bana, hep seveceğim Sen yeter ki, gel bana

Biçare Bi çare gönlüm biçare Ağlıyor bak kapında Kovulunca kalbinde Çile çekiyor kalbimde Gönlüm gönlüm Bi çare gönlüm biçare Dönüp dolaşıp şu alemde Bir mülteci kapında Sırasını bekliyor Gönlüm gönlüm Neden yoksun sana geldiğimde Neden yoktum bana geldiğinde Oysa birbirimize yazılmışız Unutulmuş bir kitabede Unutulmuş bir kitabede Biçare Biçare gönlüm biçare Ağlıyor bak kapında Sensizlik olası diye, ölümü kolluyor Gönlüm gönlüm Bi çare gönlüm, biçare Dönüp dolaşıp şu alemde Bir dilenci kapında Şefkat dileniyor senden Gönlüm gönlüm gönlüm Neden yoksun Biçare

Ben Hiç Sevemem Kapıdan çıktın, aklımdan çıktın Ne hain çıktın sen, kalbimden de çık Oynamayı sevdin, aldatmayı sevdin Her kimi sevdiysen git onu sev! Arama, sorma, buna hiç gelemem Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem Arama, sorma, buna hiç gelemem Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem Olmaz Olmaz Ne çabuk bıktın, ümidim yıktın Her neden bıktıysan, başkasını yık Oynamayı sevdin, aldatmayı sevdin Her kimi sevdiysen git onu sev Arama, sorma, buna hiç gelemem Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem Arama, sorma, buna hiç gelemem Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem Arama, sorma, buna hiç gelemem Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem Arama, sorma, buna hiç gelemem Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem

Bırakmam Peşini Dağ gibi dalgalar aştım geldim Ne olur beni mağdur eyleme Birçok güzele hayır dedim geldim Ne olur beni pişman eyleme İçimde bir korku var Artık sevmez mi yar beni Eğer öyleyse güzel yar Benden çok çekeceğin var Bırakmam peşini yar Bırakmam peşini Yalan girmiş sözlerine Bakıyorum da boş durmamışsın Nerde verdiğin sözler Başka birine sevdalıysan Niye bana vermedin bir haber İçimdeki korku gerçek oldu Sevmez olmuş yarim beni Şansıma küsmeye hiç niyetim yok Bırakmam asla peşini Bırakmam peşini yar Dizinin dibinden ayrılmam yar Bırakmam peşini

Son Kez Kalabalığın ortasında itiraf ettim her şeyi Kaç zamandır söylediğim onca yalan boşa gitti İnanmadığım soluk aşkım bitiyor bak bu sözlere Bu sözler son olacak gönlümdeki harabeye Son kez Son kez çiğniyorum kendimi Son kez Sence buna değdi mi? Soruyorum son kez Onun için değer mi? Soruyorum son kez Oysa ne kadar umutluyduk Dost notalar bizden yanaydı Mevsim döndü dönmedi şansım Yeter artık nasıl insansın Göze alamadığın aşkım batıyor bak bu sözlere Bu sözler son olacak merak etme Son kez Beni bir soru işareti uğruna reddettin ya Ben sana denizleri ve yüreğimi vaat etmedim mi? Söyle İnanmadığın soluk aşkım Son kez

Bana Sen Gelmelisin Bana senin gibi biri gelse Hem masmavi hem puslu Hem sımsıcak hem ayazlı Bana senin gibi biri gelse of Aydan geçtim dağdan geçtim Günden geceden bağdan geçtim Döndüm yalnızlığı seçtim Bana senin gibi biri gelmez gelmez Bana senin gibi biri gelse Dokunuşuyla beni titreten Gülüşüyle yüreğim hoplatan Bana senin gibi biri gelse of Aydan geçtim Bana sen gelmelisin

Yağmur Küçük hesaplarla geçiyor yaşam Büyük kavgalar küçük şeyler için Arsız ayaklar altında alın teri Kırılgan naif elleri ** Yalanlar, yalanlar, yalanlar Bulutların ardındaki güneş gibi gerçek Sevilmeye muhtaçken kimileri Kirli avuçlara düşüverecek ** Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Geri verecek buharlaşan sevgimizi Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Sessizce silecek kibrimizi ** Vadide akmayı öğrendi nehrimiz Kaskatı insanların arasında Sevincin resmi olacak doğa bir gün Biz genişleyip denize varınca ** Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Geri verecek buharlaşan sevgimizi Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Sessizce silecek kibrimizi ** Bazen tutkudan delirince Kapanmalı kendine Yağmurun kucağında Doymalı sessizliğe ** Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Geri verecek buharlaşan sevgimizi Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Sessizce silecek kibrimizi ** Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Geri verecek buharlaşan sevgimizi Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Sessizce silecek kibrimizi ** Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Geri verecek buharlaşan sevgimizi Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur Sessizce silecek kibrimizi ** Yağmur Yağmur Yağmur Yağmur Yağmur ** Geri verecek buharlaşan sevgimizi Yağmur Sessizce silecek kibrimizi