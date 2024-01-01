Bertuğ Cemil

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Bi çare gönlüm biçare
Ağlıyor bak kapında
Kovulunca kalbinde
Çile çekiyor kalbimde
Gönlüm gönlüm
Bi çare gönlüm biçare
Dönüp dolaşıp şu alemde
Bir mülteci kapında
Sırasını bekliyor
Gönlüm gönlüm
Neden yoksun sana geldiğimde
Neden yoktum bana geldiğinde
Oysa birbirimize yazılmışız
Unutulmuş bir kitabede
Unutulmuş bir kitabede
Biçare
Biçare gönlüm biçare
Ağlıyor bak kapında
Sensizlik olası diye, ölümü kolluyor
Gönlüm gönlüm
Bi çare gönlüm, biçare
Dönüp dolaşıp şu alemde
Bir dilenci kapında
Şefkat dileniyor senden
Gönlüm gönlüm gönlüm
Neden yoksun
Biçare
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Bu sevda adına çıkıversek yarına
Yoluna kurban kadın ol bana
Vurup da gitseydin bir gün beni seversin
Diye diye beklerdim
Anamın duasını aldım da çıktım yola
Yolumu kaybettim senin uğruna
Herkese dert olmuş meğer meğerse derdim
Ana gibi bir yar olmaz dememiş miydin?
Bu sevda adına çıkıversek yarına
Yoluna kurban kadın ol bana
Vurup da gitseydin bir gün beni seversin
Diye diye beklerdim
Anamın duasını
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Bir baktım uzaklardayım
Duygusal tuzaklardayım
Her sokak bir yol ayrımı
Anlatamam ki ben kaygımı
Kimse yoktu oralarda
Unuttum nefreti, kini
Bulamam ki seni, beni
Sevgiyi arayayım, sevgiyi arayayım
Yağmurlarda ıslandık
Birbirimizi kıskandık
Kaybettiğim için seni
Anlıyorum yeni yeni
Anlıyorum yeni of
Uykumdan uyandım sandım
Meğer yine aldanmışım
Hep aynı yalana kanmışım
Kaygımı ben anlatamadım
Herkes bana deli dedi
Bilmeden o esen yeli
İnan unutmadım seni
Kaygımı ben anlatamadım
Sevgimle gözünden düştüm
Belki de ben de bir düşüm
Bilmeden kendimi aştım
Anlıyorum yeni yeni
Anlıyorum yeni yeni
Yağmurlarda ıslandık
Kaygılarım yedi beni of
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Duygular akar, durduramazsın bazen
İşte, öyle bir anda, gel bana
Korkular büyür, güven olmaz ya hani
İşte, öyle olsa da, güven bana
Kalbim gizli bahçe
Şehrin ortasında
Aşk, eski hikaye
Anlatayım sana
Gel bana, gel bana, sevdiceğim
İsterse, tersine dönsün dünya
Gel bana, gel bana, hep seveceğim
Sen yeter ki, gel bana
Sözler biter, konuşamazsın bazen
Sen sakın susma, gel bana
Kalpler kırılır, onaramazsın ya bazen
Sen sakın küsme, gel bana
Kalbim gizli bahçe
Şehrin ortasında
Aşk, eski hikaye
Anlatayım sana
Gel bana, gel bana, sevdiceğim
İsterse, tersine dönsün dünya
Gel bana, gel bana, hep seveceğim
Sen yeter ki, gel bana
Gel bana, gel bana, sevdiceğim
İsterse, tersine dönsün dünya
Gel bana, gel bana, hep seveceğim
Sen yeter ki, gel bana
Gel bana, gel bana, sevdiceğim
İsterse, tersine dönsün dünya
Gel bana, gel bana, hep seveceğim
Sen yeter ki, gel bana
-
Kapıdan çıktın, aklımdan çıktın
Ne hain çıktın sen, kalbimden de çık
Oynamayı sevdin, aldatmayı sevdin
Her kimi sevdiysen git onu sev!
Arama, sorma, buna hiç gelemem
Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem
Arama, sorma, buna hiç gelemem
Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem
Olmaz
Olmaz
Ne çabuk bıktın, ümidim yıktın
Her neden bıktıysan, başkasını yık
Oynamayı sevdin, aldatmayı sevdin
Her kimi sevdiysen git onu sev
Arama, sorma, buna hiç gelemem
Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem
Arama, sorma, buna hiç gelemem
Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem
Arama, sorma, buna hiç gelemem
Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem
Arama, sorma, buna hiç gelemem
Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem
Beni hiç sevmeyen kadını ben hiç sevemem
-
Aheste çek kürekleri
Bana geldiğin gibi
Aheste
Seni aldığım gibi
Aheste
Aheste çek kürekleri
Seni aldığım gibi
Aheste
Benim olduğum gibi
Aheste
Bunca yıl koşturdu gönlüm
Yol geçen hanına döndüm
Ben eriyen sevdalar gördüm
Bırak, ay ışığında yol alsın
Aşkımızın teknesi, teknesi
Aheste çek kürekleri
Bana geldiğin gibi
Aheste
Benim olduğun gibi
Aheste
Yok olduğumuz gibi
Aheste
-
Dağ gibi dalgalar aştım geldim
Ne olur beni mağdur eyleme
Birçok güzele hayır dedim geldim
Ne olur beni pişman eyleme
İçimde bir korku var
Artık sevmez mi yar beni
Eğer öyleyse güzel yar
Benden çok çekeceğin var
Bırakmam peşini yar
Bırakmam peşini
Yalan girmiş sözlerine
Bakıyorum da boş durmamışsın
Nerde verdiğin sözler
Başka birine sevdalıysan
Niye bana vermedin bir haber
İçimdeki korku gerçek oldu
Sevmez olmuş yarim beni
Şansıma küsmeye hiç niyetim yok
Bırakmam asla peşini
Bırakmam peşini yar
Dizinin dibinden ayrılmam yar
Bırakmam peşini
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Kalabalığın ortasında itiraf ettim her şeyi
Kaç zamandır söylediğim onca yalan boşa gitti
İnanmadığım soluk aşkım bitiyor bak bu sözlere
Bu sözler son olacak gönlümdeki harabeye
Son kez
Son kez çiğniyorum kendimi
Son kez
Sence buna değdi mi?
Soruyorum son kez
Onun için değer mi?
Soruyorum son kez
Oysa ne kadar umutluyduk
Dost notalar bizden yanaydı
Mevsim döndü dönmedi şansım
Yeter artık nasıl insansın
Göze alamadığın aşkım batıyor bak bu sözlere
Bu sözler son olacak merak etme
Son kez
Beni bir soru işareti uğruna reddettin ya
Ben sana denizleri ve yüreğimi vaat etmedim mi?
Söyle
İnanmadığın soluk aşkım
Son kez
-
Bana senin gibi biri gelse
Hem masmavi hem puslu
Hem sımsıcak hem ayazlı
Bana senin gibi biri gelse of
Aydan geçtim dağdan geçtim
Günden geceden bağdan geçtim
Döndüm yalnızlığı seçtim
Bana senin gibi biri gelmez gelmez
Bana senin gibi biri gelse
Dokunuşuyla beni titreten
Gülüşüyle yüreğim hoplatan
Bana senin gibi biri gelse of
Aydan geçtim
Bana sen gelmelisin
-
Küçük hesaplarla geçiyor yaşam
Büyük kavgalar küçük şeyler için
Arsız ayaklar altında alın teri
Kırılgan naif elleri
**
Yalanlar, yalanlar, yalanlar
Bulutların ardındaki güneş gibi gerçek
Sevilmeye muhtaçken kimileri
Kirli avuçlara düşüverecek
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Vadide akmayı öğrendi nehrimiz
Kaskatı insanların arasında
Sevincin resmi olacak doğa bir gün
Biz genişleyip denize varınca
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Bazen tutkudan delirince
Kapanmalı kendine
Yağmurun kucağında
Doymalı sessizliğe
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Yağmur
Yağmur
Yağmur
Yağmur
Yağmur
**
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
-
Yüzyıllar nasılda geçti
Nükleer süper güçlere nasıl da dönüştü
Kumdan kaleler
Çiçek ve meyve toplayan eller kirlendiler
Nasıl da hoyratça sıkıldı mermiler, o
Mermiler
Beyaz tenli olmayanlar, sıkça yok edildi
Kimyevi çamura nasıl da dönüştü
Çocukların yüzdüğü nehirler
Soran kalmadı
Bir zamanlar aşk vardı
Onun yerini et aldı
Eski dizilerde kaldı insani şeyler
Zaten çok hırsız vardı
Hırsızlık marifet oldu
Enayilere kaldı düşünceler
Kutuplar eridi de
İnsanların arasındaki buzlar
Erimedi gitti, niye mesafeler
Soran kalmadı
Ezelden beri düz dönen dünya, dönüverdi tersine
Hava bedava su bedavaydı
Satılık oldu insani şeyler
Zaten kanlı olan ellere, petrol bulaştı
Çıplak ayaklı insanların üstüne atıldı
Bombadan misketler
Beyaz gelinlik tek hayali olan küçük kızlar taşlandı
Namus kisvesine yenildi
Ataerkil vicdanlar
Soran kalmadı