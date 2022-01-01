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7/24 Dinle Bertuğ Cemil

Bertuğ Cemil

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01

Dua

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Kaygı

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Gel Bana

04

Biçare

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Ben Hiç Sevemem

... KAPAT
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Albümler

Geldim Gördüm Sevdim Bertuğ Cemil

Duygusal Tuzaklar Bertuğ Cemil

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