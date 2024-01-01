Bertuğ Cemil

Kimse dönüp bakmasa, Ben gözüm gibi bakarım sana. Hiç kimse bakmasa gözünün yaşına, Yaşının bir tanesine ömrümü veririm. Elim kolum bağlı, Bir tek sana açık yüreğim. Ne olur ağlama... Geldim, gördüm ve sevdim, Anlamaz kimseler bari sen anla. Geldim, gördüm ve sevdim, İnan ki herşey geçer zamanla. Varsın çıkmaz olsun sokaklar, Yine gelirim sana. Kovulsam bu dünyadan, Bin kez düşsem kalkar gelirim. Gözlerim kapalı, Bir tek sana açık yüreğim. Ne olur ağlama... Geldim, gördüm ve sevdim, Anlamaz kimse bari sen anla. Geldim, gördüm ve sevdim, İnan ki herşey geçer zamanla. Ne olur ağlama, geçer zamanla. Ne olur ağlama, Sen ağlama...