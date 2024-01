Bertuğ Cemil

Kalabalığın ortasında itiraf ettim her şeyi Kaç zamandır söylediğim onca yalan boşa gitti İnanmadığım soluk aşkım bitiyor bak bu sözlere Bu sözler son olacak gönlümdeki harabeye Son kez Son kez çiğniyorum kendimi Son kez Sence buna değdi mi? Soruyorum son kez Onun için değer mi? Soruyorum son kez Oysa ne kadar umutluyduk Dost notalar bizden yanaydı Mevsim döndü dönmedi şansım Yeter artık nasıl insansın Göze alamadığın aşkım batıyor bak bu sözlere Bu sözler son olacak merak etme Son kez Beni bir soru işareti uğruna reddettin ya Ben sana denizleri ve yüreğimi vaat etmedim mi? Söyle İnanmadığın soluk aşkım Son kez

Bir baktım uzaklardayım Duygusal tuzaklardayım Her sokak bir yol ayrımı Anlatamam ki ben kaygımı Kimse yoktu oralarda Unuttum nefreti, kini Bulamam ki seni, beni Sevgiyi arayayım, sevgiyi arayayım Yağmurlarda ıslandık Birbirimizi kıskandık Kaybettiğim için seni Anlıyorum yeni yeni Anlıyorum yeni of Uykumdan uyandım sandım Meğer yine aldanmışım Hep aynı yalana kanmışım Kaygımı ben anlatamadım Herkes bana deli dedi Bilmeden o esen yeli İnan unutmadım seni Kaygımı ben anlatamadım Sevgimle gözünden düştüm Belki de ben de bir düşüm Bilmeden kendimi aştım Anlıyorum yeni yeni Anlıyorum yeni yeni Yağmurlarda ıslandık Kaygılarım yedi beni of