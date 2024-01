Bertuğ Cemil

Yüzyıllar nasılda geçti Nükleer süper güçlere nasıl da dönüştü Kumdan kaleler Çiçek ve meyve toplayan eller kirlendiler Nasıl da hoyratça sıkıldı mermiler, o Mermiler Beyaz tenli olmayanlar, sıkça yok edildi Kimyevi çamura nasıl da dönüştü Çocukların yüzdüğü nehirler Soran kalmadı Bir zamanlar aşk vardı Onun yerini et aldı Eski dizilerde kaldı insani şeyler Zaten çok hırsız vardı Hırsızlık marifet oldu Enayilere kaldı düşünceler Kutuplar eridi de İnsanların arasındaki buzlar Erimedi gitti, niye mesafeler Soran kalmadı Ezelden beri düz dönen dünya, dönüverdi tersine Hava bedava su bedavaydı Satılık oldu insani şeyler Zaten kanlı olan ellere, petrol bulaştı Çıplak ayaklı insanların üstüne atıldı Bombadan misketler Beyaz gelinlik tek hayali olan küçük kızlar taşlandı Namus kisvesine yenildi Ataerkil vicdanlar Soran kalmadı

Bir baktım uzaklardayım Duygusal tuzaklardayım Her sokak bir yol ayrımı Anlatamam ki ben kaygımı Kimse yoktu oralarda Unuttum nefreti, kini Bulamam ki seni, beni Sevgiyi arayayım, sevgiyi arayayım Yağmurlarda ıslandık Birbirimizi kıskandık Kaybettiğim için seni Anlıyorum yeni yeni Anlıyorum yeni of Uykumdan uyandım sandım Meğer yine aldanmışım Hep aynı yalana kanmışım Kaygımı ben anlatamadım Herkes bana deli dedi Bilmeden o esen yeli İnan unutmadım seni Kaygımı ben anlatamadım Sevgimle gözünden düştüm Belki de ben de bir düşüm Bilmeden kendimi aştım Anlıyorum yeni yeni Anlıyorum yeni yeni Yağmurlarda ıslandık Kaygılarım yedi beni of