Bertuğ Cemil

Yağmur Şarkı Sözleri
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Küçük hesaplarla geçiyor yaşam
Büyük kavgalar küçük şeyler için
Arsız ayaklar altında alın teri
Kırılgan naif elleri
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Yalanlar, yalanlar, yalanlar
Bulutların ardındaki güneş gibi gerçek
Sevilmeye muhtaçken kimileri
Kirli avuçlara düşüverecek
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Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
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Vadide akmayı öğrendi nehrimiz
Kaskatı insanların arasında
Sevincin resmi olacak doğa bir gün
Biz genişleyip denize varınca
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Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Bazen tutkudan delirince
Kapanmalı kendine
Yağmurun kucağında
Doymalı sessizliğe
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur
Sessizce silecek kibrimizi
**
Yağmur
Yağmur
Yağmur
Yağmur
Yağmur
**
Geri verecek buharlaşan sevgimizi
Yağmur
Sessizce silecek kibrimizi