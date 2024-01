Beşinci Mevsim

Her şey aynı mı orada da Bir sen yoksun bu odada Yanık bir kara kalem resmin Kaldı kırık masamda ** Her şey aynı mı orada da Sabah olmuyor bu odada Usul usul seslenişin Kaldı odamda, gelip alsana ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun ** Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Her şey aynı mı orada da Bir sen yoksun bu odada ** Yanık bir kara kalem resmin Kaldı kırık masamda Her şey aynı mı orada da Sabah olmuyor bu odada ** Usul usul seslenişin Kaldı odamda, gelip alsana Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Yine sana benzedi Ankara Islanınca sokakları ** Esti gürledi senin gibi Ne dinledi ne anladı Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin ** Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun ** Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin ** Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim