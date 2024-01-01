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7/24 Dinle Uzak Olsak Da

Uzak Olsak Da Şarkı Sözleri

Beşinci Mevsim Uzak Olsak Da şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beşinci Mevsim Uzak Olsak Da şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uzak Olsak Da sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beşinci Mevsim

Beşinci Mevsim

Uzak Olsak Da

  • Korkuyorum

  • Ayrılık Anı

  • Ağlarsam Ağlar Mısın

  • Bu Gidiş

  • Her Şey Aynı Mı

  • Rüzgar

  • Senli Geçmis Zaman

  • Uzak Olsak Da

  • Yine Mi

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