Taş Kalbim Şarkı Sözleri
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Beşir Bayraktar
Taş Kalbim
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Yaşamdan yanayım, özgür yaşadım
Alışamadım, sensiz yaşadım
Kaldım şimdi tek, neresindeki adalet
Bana sensiz günü, kim kabul ettirecek
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Dur da düşün bir an
Aklında kalsın işte o an
Kim demiş i bu zaman
Beni de güldürecek
**
Dur da düşün bir an
Aklında kalsın işte o an
Kim demiş ki bu zaman
Beni de güldürecek
**
Anladım
Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan
Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan
Kimseye anlatamadan
Bir taş basıp kalbime ağladım
**
Anladım
Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan
Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan
Kimseye anlatamadan
**
Bir taş basıp kalbime ağladım
Dur da düşün bir an
Aklında kalsın işte o an
Kim demiş ki bu zaman
**
Beni de güldürecek
Dur da düşün bir an
Aklında kalsın işte o an
Kim demiş ki bu zaman
**
Beni de güldürecek
Anladım
Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan
Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan
**
Kimseye anlatamadan
Bir taş basıp kalbime ağladım
Anladım
Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan
Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan
**
Kimseye anlatamadan
Bir taş basıp kalbime ağladım