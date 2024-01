Beşir Bayraktar

Yaşamdan yanayım, özgür yaşadım Alışamadım, sensiz yaşadım Kaldım şimdi tek, neresindeki adalet Bana sensiz günü, kim kabul ettirecek ** Dur da düşün bir an Aklında kalsın işte o an Kim demiş i bu zaman Beni de güldürecek ** Dur da düşün bir an Aklında kalsın işte o an Kim demiş ki bu zaman Beni de güldürecek ** Anladım Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan Kimseye anlatamadan Bir taş basıp kalbime ağladım ** Anladım Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan Kimseye anlatamadan ** Bir taş basıp kalbime ağladım Dur da düşün bir an Aklında kalsın işte o an Kim demiş ki bu zaman ** Beni de güldürecek Dur da düşün bir an Aklında kalsın işte o an Kim demiş ki bu zaman ** Beni de güldürecek Anladım Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan ** Kimseye anlatamadan Bir taş basıp kalbime ağladım Anladım Gururumdan hiç kimseye sormadım kahrımdan Sensiz geçen günlerin hesabını soramadan ** Kimseye anlatamadan Bir taş basıp kalbime ağladım