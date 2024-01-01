Çözdal (P.Süleyman) Şarkı Sözleri
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Best Of Sincan
Çözdal (P.Süleyman)
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Karaman koyununu
Güde güde güde güde getirdim
Bu arada çobanlık günlerimdeki
anılarımı anlatıyorum size
Getirdim de bakracın dibine
Aha dibine, taam dibine yatırdım
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Çözdal mustaali çözdal
Çözdal gavurtır çözdal
Zaten gevşek çözdal
Çözsene lan
E ben gevşek didim zaten
Ne bilim 8 tane düğüm atıldığını canım
Hele şükür anca çözebildin
**
Karaman koyunu
Olanlar getirsin
Bizimkilerle beraber arkadaş olurlar
Getirsin de
Bakracın dibine
Aha dibine taam dibine yatırsın
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Çözdal mustaali çözdal
Çözdal gavurtır çözdal
Çözdal mustaali çözdal
Çözdal zaten gevşek
Gevşek dedik ya az önce
Çözdal mustaali çözdal
Çözdal gavurtır çözdal
Çözdal mustaali çözdal