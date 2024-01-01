Beste Yoltay

Öldün mü? kaldın mı? yandın mı? benden sonra Sevdin mi? seviştin mi? içine sindi mi? benden sonra Kalktın mı? gittin mi? bi' kere bile eski bir anıya Baktın mı? gördün mü? bıraktığın bendeki yaraya ** Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de İçinde bi' yerde ben varım hala, biliyorum Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de İçinde bi' yerde ben varım hala ** Bende biraz sen, sende biraz ben Kaldı sakladık, biliyorum İşte bu yüzden, sırf bu yüzden Çık gel ansızın bekliyorum ** Bende biraz sen, sende biraz ben Kaldı sakladık, biliyorum İşte bu yüzden, sırf bu yüzden Çık gel ansızın bekliyorum ** Öldün mü? kaldın mı? yandın mı? benden sonra Sevdin mi? seviştin mi? içine sindi mi? benden sonra Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de İçinde bi' yerde ben varım hala, biliyorum ** Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de İçinde bi' yerde ben varım hala Bende biraz sen, sende biraz ben Kaldı sakladık, biliyorum ** İşte bu yüzden, sırf bu yüzden Çık gel ansızın bekliyorum Bende biraz sen, sende biraz ben Kaldı sakladık, biliyorum ** İşte bu yüzden, sırf bu yüzden Çık gel ansızın bekliyorum Bende biraz sen, sende biraz ben Kaldı sakladık, biliyorum İşte bu yüzden, sırf bu yüzden Çık gel ansızın bekliyorum