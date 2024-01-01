Çık Gel Şarkı Sözleri
Beste Yoltay Çık Gel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beste Yoltay Çık Gel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çık Gel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Öldün mü? kaldın mı? yandın mı? benden sonra
Sevdin mi? seviştin mi? içine sindi mi? benden sonra
Kalktın mı? gittin mi? bi' kere bile eski bir anıya
Baktın mı? gördün mü? bıraktığın bendeki yaraya
**
Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de
İçinde bi' yerde ben varım hala, biliyorum
Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de
İçinde bi' yerde ben varım hala
**
Bende biraz sen, sende biraz ben
Kaldı sakladık, biliyorum
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden
Çık gel ansızın bekliyorum
**
Bende biraz sen, sende biraz ben
Kaldı sakladık, biliyorum
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden
Çık gel ansızın bekliyorum
**
Öldün mü? kaldın mı? yandın mı? benden sonra
Sevdin mi? seviştin mi? içine sindi mi? benden sonra
Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de
İçinde bi' yerde ben varım hala, biliyorum
**
Aah, arayıp sormasan da, bi' kere gelmesen de
İçinde bi' yerde ben varım hala
Bende biraz sen, sende biraz ben
Kaldı sakladık, biliyorum
**
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden
Çık gel ansızın bekliyorum
Bende biraz sen, sende biraz ben
Kaldı sakladık, biliyorum
**
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden
Çık gel ansızın bekliyorum
Bende biraz sen, sende biraz ben
Kaldı sakladık, biliyorum
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden
Çık gel ansızın bekliyorum