Betül Demir

Kime kızayım hangi nedenle, ne hakla
DNA mız değişik yüzde bir farkla
Bulduğumuz kusurlar tanıdık yakinen
Kim atmıyor icap edince binbir takla
***
Of ya herkes haklı aslında
Of ya kinim de yok kastım da
Of ya yine tongaya bastım da
Aklıma uydum, kalbimi es gectim
***
Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam
Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam
Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum
Sen hala sus, inadından çatlıycan
***
Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam
Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam
Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum
Sen hala sus, inadından çatlıycan
***
Ne şan, şöhret ne ev, araba derdim
Çok pahalıya patladı lakin öğrendim
Liseyi de bitirdim, üniversiteyi de
Halim vaktim yerinde, kendimden terkim
***
Of ya nalıncı keseri gibiyiz
Of ya cehennemin dibiyiz
Of ya seni fırdöndü, hadsiz
Zorlana zorlana sonunda hazmettik
***
Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam
Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam
Oh, oh, oh be söyledim kurtuldum
Sen hala sus inadından çatlıycan
***
Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam
Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam
Oh, oh, oh be söyledim kurtuldum
Sen hala sus inadından çatlıycan
***
Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur, toplıycam
Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam
Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum
Sen hala sus, inadından çatlıycan
***
Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur, toplıycam
Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam
Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum
Sen hala sus, inadından çatlıycan