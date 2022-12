Betül Demir

Sanma ki içim sızlamadı, söyledim de kalbim yanmadı Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken İçimde kıyamet kopmadı Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken İçimde kıyamet kopmadı *** Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı *** Anlamaya çalış her şeyi, yalnız olmak iyidir biraz Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik Belki düğün olurdu bu yaz Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik Belki düğün olurdu bu yaz *** Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı *** Şimdi sakin kalbinle düşün, bir türlü değişmiyor özün Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın Mutlaka seni hatırlarım Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın Mutlaka seni hatırlarım Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın Mutlaka seni hatırlarım