14 Şubat Şarkı Sözleri
Betül Demir 14 Şubat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Betül Demir 14 Şubat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 14 Şubat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sanma ki içim sızlamadı, söyledim de kalbim yanmadı
Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken
İçimde kıyamet kopmadı
Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken
İçimde kıyamet kopmadı
***
Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı
Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı
***
Anlamaya çalış her şeyi, yalnız olmak iyidir biraz
Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik
Belki düğün olurdu bu yaz
Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik
Belki düğün olurdu bu yaz
***
Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı
Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı
***
Şimdi sakin kalbinle düşün, bir türlü değişmiyor özün
Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın
Mutlaka seni hatırlarım
Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın
Mutlaka seni hatırlarım
Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın
Mutlaka seni hatırlarım