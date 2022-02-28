Betül Demir

Anlat Anlat Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıkları Gel, gidelim buralardan (aaah, aaaah) *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıkları Gel, gidelim buralardan

Kaptan Bıraktım kalbi ayrılığın sularına Düşünceler ağır be batıyoruz kaptan Olmayacak duaya amin demekten Cepten yedik eser de yok mutluluğumuzdan *** Ne var ne yoksak, geçmişte tutsak Hangimiz haklı, hangimiz suçluysak Akıl takılmış uçurtmalara Kendimize kalsaydık bari hiç yoktan *** Ben umudumu yitirmedim bizden Şiirlere karıştım bu yüzden Delidir aşkından cayıp, senden geçen *** Kimseler yerini tutmaz mı senin aman Çünkü aşığım başka deli tanımam Çok üzüyorsun ama çok (beni çok) Düşerim her hatanı yangınımdan

Karabatak Oooo kimleri görüyorum Karabatak çıkmış su yüzüne Seyrine dalıyorum Nerden buldun bu yüzü be inanmıyorum Aslandı o dönmüş kuzuya tav olmuyorum *** Sende hata yaptın deme yine Benimki çok masumdu bir kere Ayni şey değil anılyor musun? Kitabini yazdım verdim eline Sabah akşam yatmadan önce Pişmanlığını okuyor musun? *** Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Oooo kimleri görüyorum Karabatak çıkmış su yüzüne Seyrine dalıyorum Nerden buldun bu yüzü be İnanmıyorum Aslandı o dönmüş kediye Tav olmuyorum *** Sende hata yaptın deme yine Benimki çok masumdu bir kere Ayni şey değil anlıyor musun? Kitabini yazdım verdim eline Sabah akşam yatmadan önce Pişmanlığını okuyor musun? *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi Hayaller hayatlar tabi Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi