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7/24 Dinle Süper

Süper Şarkı Sözleri

Betül Demir Süper şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Betül Demir Süper şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Süper sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Betül Demir

Betül Demir

Süper

  • Armağan

  • Bütün Gece

  • Kiminle Olursan Ol

  • Sensiz Şehri

  • Yalnız Git

  • Değiştim

  • Kabuk

  • Balkaram

  • Uzak Uzak

  • Sağol

  • Pişmanım

  • Yeter

  • Aşk Bekliyor

  • Süper

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