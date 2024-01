Betül Demir

Bir çok kere denedim beni de yordu biraz hayat Her şeyden vazgeçmiştim dedim Otur yerinde rahat rahat Hiç tahmin etmezdim ama oldu Hoş geldin girsene içeriye çekinme lütfen gez dolaş ** Seninmiş gibi gül bahçelerinde Gönüllü yandım bilerek Bilerek sevdim ne olursa olsun Her şeyi vermek ne demek Varlığım varlığına armağan olsun ** Gücüm kuvvetim bu deli cesaretim Kendime güvenim yeniden geldi Sayende çiçekler açtım renk renk Sanki senin için her şeye değdi