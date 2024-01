Betül Demir

Her günüm her gecem aynı Ne olur dönelim en başa Buluşalım akşam üstü Yemek yiyelim baş başa ** Sessiz sakin bir yer olsun Deniz kenarında bir masa Biz bize ilk günkü gibi Uzun sessizlikler olsa ** Bitme desek de hiç istemesek de Zaman geçip gidiyor Keyfine varalım el ele hayatın Bize kin tutmuyor Aşk dediğin dolu dizgin yaşanır Herkes biliyor Topla kendini biraz gayret et Bizi aşk bekliyor Aşk bekliyor