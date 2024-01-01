Betül Demir

Aşk Bekliyor Her günüm her gecem aynı Ne olur dönelim en başa Buluşalım akşam üstü Yemek yiyelim baş başa ** Sessiz sakin bir yer olsun Deniz kenarında bir masa Biz bize ilk günkü gibi Uzun sessizlikler olsa ** Bitme desek de hiç istemesek de Zaman geçip gidiyor Keyfine varalım el ele hayatın Bize kin tutmuyor Aşk dediğin dolu dizgin yaşanır Herkes biliyor Topla kendini biraz gayret et Bizi aşk bekliyor Aşk bekliyor

Bütün Gece Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bir kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı nerede yapıyorum? *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Çıktım aşk duasına Bin bir masal dünyasına Bıkmadın mı yalanlardan? Gerçeklere uyansana *** Bütün gece, sabaha kadar Ya da bir ömür, ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim (beklerim) *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim (Beklerim)

Kiminle Olursan Ol Ben zaten senindim kıymetimi bilemedin Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin *** Şimdi pişmanım desende bu durum senin eserin Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin *** Ellerinle koymadın mı bu aşka son noktayı Sonsuzda dek kapattım sana yüreğimin kapısını *** Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil *** Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil

Değiştim Bir çok kere denedim beni de yordu biraz hayat Her şeyden vazgeçmiştim dedim Otur yerinde rahat rahat Hiç tahmin etmezdim ama oldu Hoş geldin girsene içeriye çekinme lütfen gez dolaş ** Seninmiş gibi gül bahçelerinde Gönüllü yandım bilerek Bilerek sevdim ne olursa olsun Her şeyi vermek ne demek Varlığım varlığına armağan olsun ** Gücüm kuvvetim bu deli cesaretim Kendime güvenim yeniden geldi Sayende çiçekler açtım renk renk Sanki senin için her şeye değdi

Kabuk Bu şehrin her yerinde bizdiniz Her şarkıda sevgimiz, Artık sen de ben de Yalnızız, şimdilik... Giderken kalbimi çok kanattın Ne zor kabuk bağladın Geçiyormuş gibiydi zaman Çok ağladım... Baktın mı ben yokken hiç aynaya? Orada o bencil duran Hep kendine dönük Yaşayan sendin aslında Savunma hala kendini sakın bana Hep döner mi sanıyordun? Yanlızca senin etrafında, Koca dünya. Başardın beni yalnız bırakmayı Şu hayatımı bir başına Ama bir şeyi unutmuşsun Ben yenilmem asla.

Balkaram Alev alev yanıyor yüreğim Hasret bu başka adı yok Bu şehir yabancı, nerelerdeyim? Rüyaların adresi yok. Adın inliyor rüzgarların şarkısında Dinle dinle ne olur, bekle bekle beni bul. ** Yandıysan ara sor beni bul İstanbul'dan kaybolmam Ben olur muyum gelir bulursan, sen yoksan Dünya dururu geçer mi zaman balkaram? Ne yaptın bana sevdam hala sana.