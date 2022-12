Betül Demir

Bunlar hep senin başının altından çıkıyormuş Sana geri dönmek mi? Nasıl yani? Kim uyduruyormuş? Alçak gönüllü olsana yavrum herkes terk edilir Senden öğrendik güzel her şey nasıl mahvedilir *** Ben anlamayan, dinlemeyen taraftayım Ah bir bilsen her şeyin farkındayım Hiç şüphen olmasın ki böyle kalmaz Adım adım peşinden gelir bulur ahım *** Allah yarattı demem bak Altını bastıra bastıra çiziyorum Aslan payımı aldım aşk Arkama bakmam gittim gidiyorum *** Allah yarattı demem bak Altını bastıra bastıra çiziyorum Aslan payımı aldım aşk Arkama bakmam gittim gidiyorum *** Bunlar hep senin başının altından çıkıyormuş Sana geri dönmek mi? Nasıl yani? Kim uyduruyormuş? Alçak gönüllü olsana yavrum herkes terk edilir Senden öğrendik güzel her şey nasıl mahvedilir *** Ben anlamayan, dinlemeyen taraftayım Ah bir bilsen her şeyin farkındayım Hiç şüphen olmasın ki böyle kalmaz Adım adım peşinden gelir bulur ahım *** Allah yarattı demem bak Altını bastıra bastıra çiziyorum Aslan payımı aldım aşk Arkama bakmam gittim gidiyorum *** Allah yarattı demem bak Altını bastıra bastıra çiziyorum Aslan payımı aldım aşk Arkama bakmam gittim gidiyorum *** Allah yarattı demem bak Altını bastıra bastıra çiziyorum Aslan payımı aldım aşk Arkama bakmam gittim gidiyorum *** Allah yarattı demem bak Altını bastıra bastıra çiziyorum Aslan payımı aldım aşk Arkama bakmam gittim gidiyorum *** Ah bir bilsen...