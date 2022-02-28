Betül Demir

Aslan Payı Şarkı Sözleri
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Bunlar hep senin başının altından çıkıyormuş
Sana geri dönmek mi? Nasıl yani? Kim uyduruyormuş?
Alçak gönüllü olsana yavrum herkes terk edilir
Senden öğrendik güzel her şey nasıl mahvedilir
***
Ben anlamayan, dinlemeyen taraftayım
Ah bir bilsen her şeyin farkındayım
Hiç şüphen olmasın ki böyle kalmaz
Adım adım peşinden gelir bulur ahım
***
Allah yarattı demem bak
Altını bastıra bastıra çiziyorum
Aslan payımı aldım aşk
Arkama bakmam gittim gidiyorum
***
Allah yarattı demem bak
Altını bastıra bastıra çiziyorum
Aslan payımı aldım aşk
Arkama bakmam gittim gidiyorum
***
Bunlar hep senin başının altından çıkıyormuş
Sana geri dönmek mi? Nasıl yani? Kim uyduruyormuş?
Alçak gönüllü olsana yavrum herkes terk edilir
Senden öğrendik güzel her şey nasıl mahvedilir
***
Ben anlamayan, dinlemeyen taraftayım
Ah bir bilsen her şeyin farkındayım
Hiç şüphen olmasın ki böyle kalmaz
Adım adım peşinden gelir bulur ahım
***
Allah yarattı demem bak
Altını bastıra bastıra çiziyorum
Aslan payımı aldım aşk
Arkama bakmam gittim gidiyorum
***
Allah yarattı demem bak
Altını bastıra bastıra çiziyorum
Aslan payımı aldım aşk
Arkama bakmam gittim gidiyorum
***
Allah yarattı demem bak
Altını bastıra bastıra çiziyorum
Aslan payımı aldım aşk
Arkama bakmam gittim gidiyorum
***
Allah yarattı demem bak
Altını bastıra bastıra çiziyorum
Aslan payımı aldım aşk
Arkama bakmam gittim gidiyorum
***
Ah bir bilsen...