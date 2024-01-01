Betül Demir

Süper Şarkı Sözleri
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Alev alev yanıyor yüreğim
Hasret bu başka adı yok
Bu şehir yabancı, nerelerdeyim?
Rüyaların adresi yok.
Adın inliyor rüzgarların şarkısında
Dinle dinle ne olur, bekle bekle beni bul.
**
Yandıysan ara sor beni bul
İstanbul'dan kaybolmam
Ben olur muyum gelir bulursan, sen yoksan
Dünya dururu geçer mi zaman balkaram?
Ne yaptın bana sevdam hala sana.
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Yüz yüze gelmedin mi hiç?
Hatalarınla bir kere bile
Aşka karşı koyamazsın
Bunu deneme bile
***
Belki yine yanılıyorum
Dosta düşmana sarılıyorum
Doğruyu gel sen söyle
Yanlışı nerede yapıyorum?
***
Bütün gece, sabaha kadar
Ya da bir ömür, ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim (beklerim)
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Yüz yüze gelmedin mi hiç?
Hatalarınla bir kere bile
Aşka karşı koyamazsın
Bunu deneme bile
***
Belki yine yanılıyorum
Dosta düşmana sarılıyorum
Doğruyu gel sen söyle
Yanlışı nerede yapıyorum?
***
Bütün gece, sabaha kadar
Ya da bir ömür, ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim (beklerim)
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
***
Çıktım aşk duasına
Bin bir masal dünyasına
Bıkmadın mı yalanlardan?
Gerçeklere uyansana
***
Bütün gece, sabaha kadar
Ya da bir ömür, ölene kadar
Aşk kalbine dönene kadar
Beklerim (beklerim)
***
Sen gerçeği görene kadar
Kader ağları örene kadar
Aşk kalbine girene kadar
Beklerim
(Beklerim)
-
Ben zaten senindim kıymetimi bilemedin
Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin
***
Şimdi pişmanım desende bu durum senin eserin
Bu aşk biterken niye seviyorum diyemedin
***
Ellerinle koymadın mı bu aşka son noktayı
Sonsuzda dek kapattım sana yüreğimin kapısını
***
Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil
Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil
***
Kiminle olursan ol inan artık umrumda değil
Yeter ki bana uzak ol senin yerin yanım değil
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Bir çok kere denedim beni de yordu biraz hayat
Her şeyden vazgeçmiştim dedim
Otur yerinde rahat rahat
Hiç tahmin etmezdim ama oldu
Hoş geldin girsene içeriye
çekinme lütfen gez dolaş
**
Seninmiş gibi gül bahçelerinde
Gönüllü yandım bilerek
Bilerek sevdim ne olursa olsun
Her şeyi vermek ne demek
Varlığım varlığına armağan olsun
**
Gücüm kuvvetim bu deli cesaretim
Kendime güvenim yeniden geldi
Sayende çiçekler açtım renk renk
Sanki senin için her şeye değdi
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Bu şehrin her yerinde bizdiniz
Her şarkıda sevgimiz,
Artık sen de ben de
Yalnızız, şimdilik...
Giderken kalbimi çok kanattın
Ne zor kabuk bağladın
Geçiyormuş gibiydi zaman
Çok ağladım...
Baktın mı ben yokken hiç aynaya?
Orada o bencil duran
Hep kendine dönük
Yaşayan sendin aslında
Savunma hala kendini sakın bana
Hep döner mi sanıyordun?
Yanlızca senin etrafında,
Koca dünya.
Başardın beni yalnız bırakmayı
Şu hayatımı bir başına
Ama bir şeyi unutmuşsun
Ben yenilmem asla.
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Şimdi sus bütün kelimelerini ve git!
Git alıp tüm getirdiklerini.
Hiç birşey bırakma ardından,
İçime sinmiş kokunu, tenimdeki dokunuşunu
Al ve git!
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Git yalancı sevişler gönlünde
Sil aşkının ayak izlerini kapımdan
Avucundaki öfkeyi bırak rüzgara
Burak bende kalsın düşerim
Bu defa yalnız git!
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Her günüm her gecem aynı
Ne olur dönelim en başa
Buluşalım akşam üstü
Yemek yiyelim baş başa
**
Sessiz sakin bir yer olsun
Deniz kenarında bir masa
Biz bize ilk günkü gibi
Uzun sessizlikler olsa
**
Bitme desek de hiç istemesek de
Zaman geçip gidiyor
Keyfine varalım el ele hayatın
Bize kin tutmuyor
Aşk dediğin dolu dizgin yaşanır
Herkes biliyor
Topla kendini biraz gayret et
Bizi aşk bekliyor
Aşk bekliyor
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