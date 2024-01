Betül Demir

Bir Ara Ne şikayet ettim ne sızlandım ne söylendim Hem adalet istedim hem de ipi boynuma geçirdin Döndüm en kestirme yoldan döndüm en başa Mecburen kabul ettim ayrılığı kaybedince aşka ** Bi ara kaldırdım resimlerini sonra yüzüne bakmak istedim Hangi ara yaktın bu kalbi her şeyi apaçık bilmek istedim Uğruna hiçe saydım kendimi ölmeyi bile istedim Seni sevmedim ki ben çok sevdim ** Bi ara kaldırdım resimlerini sonra yüzüne bakmak istedim Hangi ara yaktın bu kalbi her şeyi apaçık bilmek istedim Uğruna hiçe saydım kendimi ölmeyi bile istedim Seni sevmedim ki ben çok sevdim ** Ne şikayet ettim ne sızlandım ne söylendim Hem adalet istedim hem de ipi boynuma geçirdin Döndüm en kestirme yoldan döndüm en başa Mecburen kabul ettim ayrılığı kaybedince aşka ** Bi ara kaldırdım resimlerini sonra yüzüne bakmak istedim Hangi ara yaktın bu kalbi her şeyi apaçık bilmek istedim Uğruna hiçe saydım kendimi ölmeyi bile istedim Seni sevmedim ki ben çok sevdim ** Bi ara kaldırdım resimlerini sonra yüzüne bakmak istedim Hangi ara yaktın bu kalbi her şeyi apaçık bilmek istedim Uğruna hiçe saydım kendimi ölmeyi bile istedim Seni sevmedim ki ben çok sevdim

Mıknatıs İnsanlar konuşurken kaderler gülüşürmüş Bazen kurban katiliyle suçu bölüşürmüş *** Günah benden gitti oldu olan Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan Ateşte eriyen çelik bu mıknatıs Faydası yok korkmanın tutuşmaktan *** Al götür beni ister yere ister göğe ser Ört üzerime seni nefesini nefesime ver Hiç ayırma gözünü gözümden gece kan ter Bana en kendin olduğun halini göster *** Günah benden gitti oldu olan Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan *** Şimdi seyrediyorum kendi sinemamı Haberim yok sonundan Ya da var mı filmin devamı *** Günah benden gitti oldu olan Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan Ateşte eriyen çelik bu mıknatıs Faydası yok korkmanın tutuşmaktan *** Al götür beni ister yere ister göğe ser Ört üzerime seni nefesini nefesime ver Hiç ayırma gözünü gözümden gece kan ter Bana en kendin olduğun halini göster *** Günah benden gitti oldu olan Sürüklüyor gizli bir el saçlarımdan Ateşte eriyen çelik bu mıknatıs Faydası yok korkmanın tutuşmaktan

Beni Mazur Gör Hep aynı yerden vurulan insan Bir daha aşka uçmaya yeltenmiyor Her acı kaybında bulunan zaman Bir daha asla yaraya dokunup geçmiyor *** Sen öyle değilsindir muhakkak eminim Son gidenle bire bir aynıyken yeminin Belki de inanıp güvenmeliyim sana Ya da yalanlamalıyım her şeyi dönmeliyim başa *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet *** Hep aynı yerden vurulan insan Bir daha aşka uçmaya yeltenmiyor Her acı kaybında bulunan zaman Bir daha asla yaraya dokunup geçmiyor *** Sen öyle değilsindir muhakkak eminim Son gidenle bire bir aynıyken yeminin Belki de inanıp güvenmeliyim sana Ya da yalanlamalıyım her şeyi dönmeliyim başa *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet *** Beni mazur gör beni bağışla beni affet Hep kaybeden oldum aşkta ben ilelebet Dayanır mıyım? yarı yolda kalsa da yürek Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet Ama olsun gel n'olursun her şeyi mahvet

Küfür Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok Niye bir yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün Ötesi yok *** Bana güven, bana inan Biraz acı büyütür beni, dert değil Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil Yerine ödülsüz hükümsüz Bir aşkı şimdilik bana bırak *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin *** Gidiyorum, ne kadar hatalı yine de kararlı dönüşü yok Niye bi yabancı gözlerin alaycı kaçışı yok Bana kolay tanırım onu hayatıma hediyen hüzün Ötesi yok ** Bana güven, bana inan Biraz acı büyütür beni, dert değil Bilirim hazır yeni bekleyenim ama bu son değil Yerine ödülsüz hükümsüz Bir aşkı şimdilik bana bırak *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin *** Hiçbir cezam ayrılıktan ağır olamaz Yanıyor bütün şarkılar artık dokunmaz Adını yarım bir sigara ve küfürle bitirdim Gözün aydın ve nihayet beni kaybettin

Üşüdüm Gel, yaralarımı sar Yetiş, çok sancım var Tut elimi, şifanı ver Bu gece bende kal *** Tut bir ucundan Kederimin telaşsız Sus, her söz anlamsız Bir şefkatli dokunuş yeter *** Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel Havalar çok sert buralarda Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel Azıcık ısınayım aralarda *** Baharıma kış geldi aniden Yeşeremedim bu sene Geceler yastığımda karabasan Beceremedim, desene *** Baharıma kış geldi aniden Yeşeremedim bu sene Geceler yastığımda karabasan Beceremedim, desene ** Gel, dualarımı al Tutunduğum son dal Bir nefesin kafi Budur hepsi, bu kadar *** Tut bir ucundan Kederimin telaşsız Sus, her söz anlamsız Bir şefkatli dokunuş yeter *** Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel Havalar çok sert buralarda Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm, gel Azıcık ısınayım aralarda *** Baharıma kış geldi aniden Yeşeremedim bu sene Geceler yastığımda karabasan Beceremedim, desene *** Baharıma kış geldi aniden Yeşeremedim bu sene Geceler yastığımda karabasan Beceremedim, desene *** Beceremedim, desene

Yola Devam En ufak bir sözde çok üzülürdüm eskiden Kırılır küserdim kendime, kızardım haybeden Yarım yamalak her şeyi sayardım büyük hikayeden Korkardım aşkta suç işlemeye, kaçardım ihlalden *** Bu defa ben oyunu bozdum, kusura bakma seni de yordum Alt tarafı bak beş harfli dünya, acıyı sildim kötüyü kovdum *** Bugün herkes şahit, özgürlüğümü ilan ediyorum Duracak mı sanıyorsun beni, yola devam ediyorum Yalanlardan sıkıldım her şeye isyan ediyorum Unutulacak mı ya bu olanlar hiç zannetmiyorum.

14 Şubat Sanma ki içim sızlamadı, söyledim de kalbim yanmadı Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken İçimde kıyamet kopmadı Bitti artık bu son derken, aşkımı inkar ederken İçimde kıyamet kopmadı *** Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı *** Anlamaya çalış her şeyi, yalnız olmak iyidir biraz Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik Belki düğün olurdu bu yaz Saygıyı yitirmeseydik sevgimizle yetinseydik Belki düğün olurdu bu yaz *** Belliydi hikayemiz, bizim gibi yarım kaldı Çözmeye çalışma artık, çünkü hiç umudumuz kalmadı *** Şimdi sakin kalbinle düşün, bir türlü değişmiyor özün Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın Mutlaka seni hatırlarım Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın Mutlaka seni hatırlarım Elveda son aşk baharım, her 14'ünde Şubat'ın Mutlaka seni hatırlarım

İlaç Biraz toparladım kendimi Biraz daha iyi gibiyim Herkes kadar yaşadım ben de Derdimle büyür giderim *** Kolay olmadı kabul etmem Anca kendime yenilirim Ben bana ağır gelirken Tek bedende iki kişiyim *** Ve ben artık kendi yolumu seçtim İçine koydum aşkı, zehir içtim Kanatsa da dilin acı damarı Yara almaya her daim müsaitim *** İster doğru yolda gönül, ister yanılır Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır *** İster doğru yolda gönül, ister yanılır Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır *** Biraz toparladım kendimi Biraz daha iyi gibiyim Herkes kadar yaşadım ben de Derdimle büyür giderim *** Kolay olmadı kabul etmem Anca kendime yenilirim Ben bana ağır gelirken Tek bedende iki kişiyim *** Ve ben artık kendi yolumu seçtim İçime koydum aşkı, zehir içtim Kanatsa da dilin acı damarı Yara almaya her daim müsaitim *** İster doğru yolda gönül, ister yanılır Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır *** İster doğru yolda gönül, ister yanılır Kalbim boş değil hiç sana, ismin yazılır Bizden geçmez ki hayat, derin izler bırakır Hasta düşürse de aşk, tenin ilaç sayılır

Hop Dedik O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi? Harcanan hayatlar bunlar Vermişler ateşe yedi düveli Hababam kaynıyo' kazanlar *** Dizilmişler bi' de dizi dizi Hiçbirinde yok tek bi' yara izi Ateşe de yürürüz evelallah Aşk yaksın yakacaksa bizi *** Hadi siz düşünün, top bizde Mangal gibi yürek çok bizde Alevere dalavere yok bizde "Yok" dedik, "Yok" dedik *** Kırılıp dökülüyoruz lakin Giremiyoruz sakin sakin E siz de dilinize biraz hâkim "Hop" dedik, "Hop" dedik *** Ya seyirci ya yalansın Ortası yok, sınanansın Ya emniyet şeridinde Ya uçurtmaya uyansın *** Hadi buyurun, biz gönüllüyüz İple çekiyoruz vaktimizi Kim en günahsızsa gelsin Gelsin ilk o vursun bizi *** Dizilmişler bi' de dizi dizi Hiçbirinde yok tek bi' yara izi Ateşe de yürürüz evelallah Aşk yaksın yakacaksa bizi *** Hadi siz düşünün, top bizde Mangal gibi yürek çok bizde Alavere dalavere yok bizde "Yok" dedik, "Yok" dedik *** Kırılıp dökülüyoruz lakin Giremiyoruz sakin sakin E siz de dilinize biraz hâkim "Hop" dedik, "Hop" dedik *** Ya seyirci ya yalansın Ortası yok, sınanansın Ya emniyet şeridinde Ya uçurtmaya uyansın *** Hadi siz düşünün, top bizde Mangal gibi yürek çok bizde Alavere dalavere yok bizde "Yok" dedik, "Yok" dedik *** Kırılıp dökülüyoruz lakin Direniyoruz sakin sakin E siz de dilinize biraz hâkim "Hop" dedik, "Hop" dedik *** Hadi siz düşünün, top bizde Mangal gibi yürek çok bizde Alavere dalavere yok bizde "Yok" dedik, "Yok" dedik *** Kırılıp dökülüyoruz lakin Direniyoruz sakin sakin E siz de dilinize biraz hâkim "Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya Ya Birine bağlanmak zordur benim için bir tek oydu İnanırdım ve de saftım her yalana Ama senin yolun yoldu aşk sana uğramıyordu Çalamadım o kalbini ne yapsam da *** Hangi aşk ihaneti affeder ki Seni kalbin affeder mi büyü bozuldu vicdanınla Kalmaya cesaretin yok ki *** Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya Çocuk olma elini kalbine bir koy Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya Çocuk olma elini kalbine bir koy *** Birine bağlanmak zordur benim için bir tek oydu İnanırdım ve de saftım her yalana Ama senin yolun yoldu aşk sana uğramıyordu Çalamadım o kalbini ne yapsam da *** Hangi aşk ihaneti affeder ki Seni kalbin affeder mi büyü bozuldu vicdanınla Kalmaya cesaretin yok ki *** Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya Çocuk olma elini kalbine bir koy Yaşıyordun bu yalanla beni sevmiş yalnız ya ya Çocuk olma elini kalbine bir koy *** Düşüvermiş bir tuzağa oluvermiş işte bir kaza Çocuk olma elini kalbine bir koy Koşuyordum hep yalanla beni sevmiş yalnız ya ya Çocuk olma elini kalbine bir koy Beni yorma elini kalbine bir koy

Herkes Haklı (Ozan Çolakoğlu ) Kime kızayım hangi nedenle, ne hakla DNA mız değişik yüzde bir farkla Bulduğumuz kusurlar tanıdık yakinen Kim atmıyor icap edince binbir takla *** Of ya herkes haklı aslında Of ya kinim de yok kastım da Of ya yine tongaya bastım da Aklıma uydum, kalbimi es gectim *** Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum Sen hala sus, inadından çatlıycan *** Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum Sen hala sus, inadından çatlıycan *** Ne şan, şöhret ne ev, araba derdim Çok pahalıya patladı lakin öğrendim Liseyi de bitirdim, üniversiteyi de Halim vaktim yerinde, kendimden terkim *** Of ya nalıncı keseri gibiyiz Of ya cehennemin dibiyiz Of ya seni fırdöndü, hadsiz Zorlana zorlana sonunda hazmettik *** Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam Oh, oh, oh be söyledim kurtuldum Sen hala sus inadından çatlıycan *** Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur toplıycam Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam Oh, oh, oh be söyledim kurtuldum Sen hala sus inadından çatlıycan *** Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur, toplıycam Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum Sen hala sus, inadından çatlıycan *** Hop, hop, hop, hop, hop bi' dur, toplıycam Yok, yok, yok, yok, yok bi' daha yapmıycam Oh, oh, oh be söyledim, kurtuldum Sen hala sus, inadından çatlıycan