Betül Demir

Bitti mi Matemin ? Bitti mi matemin, doldu mu artık yerim Kalbin çok vurukmuş tez geldi haberin Yetmedi sana deli sevmelerim Hazırdım sonuna bu mutsuz hikayenin ** Artık değilsin hakkım en sevgili günahım Bilirim yerde kalmaz çıksın teninden ahım Tek taraflı cezamı bize verdiğin zarar Onu da sever mi kalbin beni sevdiğin kadar

Anlat Anlat Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıkları Gel, gidelim buralardan (aaah, aaaah) *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Gel seninle bir şey deneyeceğiz Hoşlanmazsan git Üstüne kalbimi ez Sesimi çıkarmam hiç *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Sana aşılmaz gelen dağlar Senin uğruna aşılıyorlar İki lafından biri yalan Hayat ne tuhaf, vapurlar falan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıklarımı Gidelim buralardan *** Anlat anlat, ben dinlerim Hiç korkmam mutsuz sonlardan Koydum valize aşklıkları Gel, gidelim buralardan

Helalleşemedik Bıraktın ipin ucunu Bile bile her suçunu Bozmadın kalbimi hiç Bozmadım oyununu Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz Kapattım ben o defter Yana yana gözlerimi Yara bere içinde kaldım Silemedim izlerini Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz Bu dünyada helalleşemedik orda halleşiriz Bi müddet sarılırım eşe dosta, belki dertleşiriz

Kaptan Bıraktım kalbi ayrılığın sularına Düşünceler ağır be batıyoruz kaptan Olmayacak duaya amin demekten Cepten yedik eser de yok mutluluğumuzdan *** Ne var ne yoksak, geçmişte tutsak Hangimiz haklı, hangimiz suçluysak Akıl takılmış uçurtmalara Kendimize kalsaydık bari hiç yoktan *** Ben umudumu yitirmedim bizden Şiirlere karıştım bu yüzden Delidir aşkından cayıp, senden geçen *** Kimseler yerini tutmaz mı senin aman Çünkü aşığım başka deli tanımam Çok üzüyorsun ama çok (beni çok) Düşerim her hatanı yangınımdan

Karabatak Oooo kimleri görüyorum Karabatak çıkmış su yüzüne Seyrine dalıyorum Nerden buldun bu yüzü be inanmıyorum Aslandı o dönmüş kuzuya tav olmuyorum *** Sende hata yaptın deme yine Benimki çok masumdu bir kere Ayni şey değil anılyor musun? Kitabini yazdım verdim eline Sabah akşam yatmadan önce Pişmanlığını okuyor musun? *** Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mı acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Oooo kimleri görüyorum Karabatak çıkmış su yüzüne Seyrine dalıyorum Nerden buldun bu yüzü be İnanmıyorum Aslandı o dönmüş kediye Tav olmuyorum *** Sende hata yaptın deme yine Benimki çok masumdu bir kere Ayni şey değil anlıyor musun? Kitabini yazdım verdim eline Sabah akşam yatmadan önce Pişmanlığını okuyor musun? *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi Hayaller hayatlar tabi Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi *** Başladı mi acının yan etkisi? Bir de soruyor musun aa bitti mi? Hayaller hayatlar tabi

Meşgul Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Seni bi' yerlerden Gözüm ısırır oldu sanki Pardon çok meşgul Gündemim şu sıralarda *** Tamam canım Bu kadar da üstüne gelmem artık Bi' diyeceğin Kaldı mı dinlemem asla *** Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım Önüme baka baka Neye yarar şimdi pişman Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla *** Yollar daha kısa gelir erken uyanana Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara Zaman hiç iz bırakmaz Geçince bi' şey kalmaz İçin açılır belki ağla ağla

Aşk Belam Birazdan fırtına kopacak buralarda Gün aydı mı aşksız sevişmeler sabahında? İhanetini gömdüm mutsuzlar diyarına Yeniden küllerinden doğacak Zümrüdüanka ** Yenilmem bu kez aşk zaafıma Aklım ermedi aldanışıma Kelimeler yetmez söz yaşlarıma Gözümde yağmurlar ara sıra ** Çok sevdim belki ama sana Bir diyeceğim yok, basma damarıma Aşk belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından Uyurum, unuturum, bi' daha da zor beni kandırman ** Baş belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından Seninle ne bugüne ne yarınıma tuzak kurdurmam Birazdan fırtına kopacak buralarda Gün aydı mı aşksız sevişmeler sabahında? ** İhanetini gömdüm mutsuzlar diyarına Yeniden küllerinden doğacak Zümrüdüanka Yenilmem bu kez aşk zaafıma Aklım ermedi aldanışıma ** Kelimeler yetmez söz yaşlarıma Gözümde yağmurlar ara sıra Çok sevdim belki ama sana Bir diyeceğim yok, basma damarıma ** Aşk belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından Uyurum, unuturum, bi' daha da zor beni kandırman Baş belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından Seninle ne bugüne ne yarınıma tuzak kurdurmam ** Aşk belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından Uyurum, unuturum, bi' daha da zor beni kandırman Baş belam uzak dur dudağımdan, geçtim tadından Seninle ne bugüne ne yarınıma tuzak kurdurmam

Fena Ne estirdin be rüzgar gibi giderken Hiç şüphen olmasın acı eşiğimden Ne gelene gel, ne gidene dur, duy lazım olur Önce aşk kapısında tavaf edicen Gidemez döner o yoldan Sevemez olur bin pişman Bilirim kalbini ben onun Yine de ikna olmam ** Bilirim kalbini ben onun Bilirim hayat çok kısa ** Kimse bozamaz keyfimi asla Uzak ara yapma bana Sen o nankörlerden olma O top fena döner sana ** Bir ben etmez onlar asla Uzak ara yapma bana Sen o nankörlerden olma O top fena döner sana

Havadis Bihter’e bağladım, of moduma geçtim Ah bu sen sonrası depresif halim ** Üç maymun oynadım, ne filmler çevirdim Bir aşk kazası daha atlattı kalbim ** Akrebe yelkovana zamanı sordum Su yüzüne çıktım sonra dibe vurdum ** Ah benim kısa metraj, acıklı filmim Ah benim aklı kirada, zehirli dilim ** Bir havadis yok mu, yok mu Bir selamın çok mu, çok mu Ben ne dertmişim, ben ** Bir havadis yok mu, yok mu Kaç cevapsız oldu, oldu Ben ne çekmişim, ben ** Dostlar uğradı, ucundan anlattım Ah bu hep çaktığım aşk sınavlarım Ey aşk bir geleydin bir uğrasaydın Gitme diyeydim sana açaydım gollarım

Hayal Perest Son sözü sen söyle ben dinlerim Zaten uzun zamandır buzdu ellerin Geldiğin gibi git ne olur yürekten Söküp atmak çok kolaymış gerçekten ** Bir beklentim yok artık Kabullendim malum Ve fark ettim ki yazık Buydu en büyük korkum ** Aşk sevmez ona küseni Gözünün yaşına hiç bakmaz Hala hayalperestsin Sendeki yara hiç mi acımaz Dokunur mu içine söyle Bri parçacık bile olsa Kazandım diye sevinme Pişmanlığın varsa

Herkes Gibisin Ne gittiğin belli ne kaldığın Çok anlamsız artık varlığın Denemeler yanılmalar Denizinde boğulmalar aşkın ** Beni kolay lokma mı sandın Hele bir sor sende mi kaldım Hayattan soğutmalar Bana göre değilmiş hiç aşkın ** Her bir hatanda affıma sığınıp Niyetin usul usul öldürmek mi beni Her özlediğinde kalbime dokunup Niyetin usul usul öldürmek mi beni ** Dilerim bir daha karşılaşmayız Bırak lütfen burada bitsin O kadar kalmadın ki bende Benim için herkes gibisin